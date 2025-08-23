Google modifica les rutes amb GPS que portaven els cotxes a creuar el Barri Vell de Girona

Girona ha aconseguit que Google modifiqui les rutes amb GPS que per fer drecera portaven els cotxes -sobretot, de turistes- a creuar el Barri Vell. El consistori ha enviat cartes al gegant informàtic i també a l'aplicació Waze (que fa servir les seves dades) per demanar-los que prioritzin recorreguts alternatius i deixin clar que el centre històric té la circulació restringida.
"El Barri Vell és una zona essencialment per a vianants i això s'ha mantenir", afirma l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, en una entrevista a l'ACN. D'altra banda, l'equip de govern preveu presentar abans de finals d'any la proposta per pacificar plaça Catalunya. Tenint clar, això sí, que hi hauran de passar cotxes perquè precisament és punt d'entrada al Barri Vell.
Des de fa temps, a tota la xarxa de carrers empedrats del Barri Vell la circulació de vehicles hi està restringida. Per entrar-hi sovint cal una autorització especial (per exemple, en el cas dels residents o propietaris de negocis) i l'horari de càrrega i descàrrega s'acaba a les dotze del migdia. A més, no es poden superar els 20 quilòmetres per hora.
A l'accés des de la plaça Catalunya, hi ha càmeres que automàticament llegeixen les matrícules dels cotxes que entren al centre històric. En el cas d'aquells que no estan autoritzats a circular-hi, només se'ls permet accedir-hi tres vegades per trimestre. Si ho fan més vegades, se'ls multa automàticament.
Com que el Barri Vell és un pol turístic de la ciutat, aquí els vianants hi tenen prioritat. Però les decisions municipals no sempre es traslladen a les noves tecnologies. I més, quan hi ha empreses internacionals al darrere que són autèntics gegants informàtics.
A Girona, precisament, quan calia anar des de l'Eixample fins a la zona de Pedret, Google guiava els cotxes per l'interior del Barri Vell per fer drecera. Sobretot, els dels turistes que arribaven a la ciutat i se'n refiaven del GPS a l'hora de moure's per la ciutat. I això també passava amb aquells que s'havien instal·lat l'aplicació de rutes Waze (que precisament, se serveix de dades de Google a l'hora de dibuixar els recorreguts).
L'ajuntament se'n va adonar i, per evitar tota aquesta circulació de pas pels carrers estrets i empedrats, el consistori ha enviat cartes a través del correu electrònic tant a Google com a Waze demanant-los que ho corregissin. Ha estat una feina que ha durat mesos -els primers mails van sortir al gener- però que al final ha tingut resultats.
Marcat al navegador
"Hem aconseguit que Google i Waze marquin clarament que el Barri Vell és una zona amb circulació restringida; i per tant, que no hi enviïn els cotxes dels turistes tan fàcilment", explica l'alcalde. Lluc Salellas admet que no ha estat una feina fàcil, "perquè parlar amb totes aquestes aplicacions i grans empreses no és el mateix que fer-ho amb un veí del carrer del Carme", però també subratlla que calia fer-ho.
"El Barri Vell és una zona essencialment per a vianants, i això s'ha de mantenir", explica. Salellas també explica que, en paral·lel, també s'està treballant per demanar a Google i a Waze que la informació que apareix al navegador del cotxe sigui "el màxim de precisa possible". Amb l'objectiu que aquells turistes que visitin la ciutat, per exemple, "tinguin clar on és que poden aparcar i a quins llocs no" i evitin deixar el cotxe als reservats per a càrrega i descàrrega.
Proposta "global" amb plaça Catalunya
D'altra banda, l'alcalde de Girona també explica que, abans d'acabar l'any, l'equip de govern preveu presentar la proposta per pacificar plaça Catalunya. Que precisament, és punt d'accés al Barri Vell. Aquí, l'any passat l'ajuntament ja va fer-hi una prova pilot traient el trànsit d'un dels laterals.
Lluc Salellas, però, també avança que el projecte ha d'anar més enllà del que és estrictament la plataforma de la plaça Catalunya. Perquè també caldrà retocar la mobilitat als carrers que l'envolten (per exemple, l'avinguda Sant Francesc o l'àmbit del Mercadal).
"Crec que ens pertoca fer una proposta ambiciosa en aquest sentit, més global, que per entendre'ns afecti la zona que hi ha entre plaça Catalunya i Jaume I", explica l'alcalde. Salellas deixa clar que l'objectiu principal serà "que hi hagi menys trànsit rodat a la plaça", però també admet queb (precisament, perquè la plaça també fa de xarnera per als vehicles que accedeixen al Barri Vell).
"Pacificar-la al 100% és impossible, perquè s'ha de garantir un punt d'entrada i un altre de sortida al centre històric; i la plaça Catalunya, precisament, és el d'entrada", diu Lluc Salellas. Però més enllà d'això, l'alcalde de Girona sí que subratlla que hi ha marge per "redistribuir" les zones de càrrega i descàrrega que hi ha a la plaça, el trànsit de pas o "aquells cotxes que fan servir la plaça Catalunya per fer la volta" (en el cas dels que venen des de Pompeu Fabra i tomben per Sant Francesc).
Per a l'alcalde, pacificar plaça Catalunya no vol dir "només replicar la prova pilot", perquè posar pilones en un dels laterals no permetrà "assolir una solució definitiva". "Ens cal estudiar-ho bé arquitectònicament i analitzar tota la mobilitat de la zona", explica Salellas.
"A l'hora de plantejar una proposta, no es tracta només d'actuar amb el trànsit de plaça Catalunya, sinó fer-ho amb una visió més àmplia; perquè, al capdavall, també s'afecten altres carrers", diu Lluc Salellas. "Aquesta, precisament, és una de les conclusions que vam treure de la prova pilot, i per tant, això fa que anem una mica més lents a l'hora de concretar el projecte", conclou l'alcalde de Girona.