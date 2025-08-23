Sis casos d'estrebades violentes a gent gran en menys d'una setmana a la Bisbal d'Empordà

Els Mossos d'Esquadra investiguen sis casos d'estrebades violentes a persones d'edat avançada a la Bisbal d'Empordà en menys d'una setmana. Tots els fets s'han produït coincidint amb la festa major del poble que va del 14 al 18 d'agost, si bé l'Ajuntament ho considera casualitat.
De moment, els Mossos i la Policia Local han detingut un jove de 20 anys que, amb l'ajuda d'un altre, que ja està identificat, li van estirar una cadena i una polsera a una dona de 89 anys que passejava per un carrer cèntric del nucli antic. Els fets van passar el dia 15 a tres quarts de nou del vespre quan la víctima de 89 anys i una amiga de 88 anaven a un concert i es van veure sorpreses pels dos joves que les van assaltar al mig del carrer i van fugir corrents.
Gràcies a les càmeres de seguretat que hi ha instal·lades a la zona, la Policia Local va poder identificar els dos joves i se'n va detenir un i es va cursar una ordre per arrestar el segon. A més d'aquesta, els Mossos han rebut cinc denúncies més relacionades amb fets similars i que ara s'estan investigant. L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà assenyala que els fets tenen a veure amb la celebració de la festa major i ha anunciat que es presentarà com a acusació popular.
De fet, el regidor de Seguretat de la Bisbal d'Empordà, Xavier Dilmé, ha explicat que han pres aquesta decisió per "l'alarma social" que han generat aquests robatoris a "un col·lectiu tan vulnerable" com és el de la gent gran. Dilmé ha assenyalat que des del consistori ja havien reservat una partida dels pressupostos a la contractació d'un advocat, però reconeix que, inicialment, estava pensat per casos d'ocupacions delinqüencials.
El regidor de Seguretat, però, descarta que aquesta "onada de fets" es pugui atribuir al fet que hi hagués la festa major i considera que es tracta d'un "efecte mimètic" amb altres localitats properes que ja havien registrat incidents. "Aquí encara no n'havíem tingut, però creiem que han vist l'oportunitat, malauradament", assenyala Dilmé.
Queixes a la Fiscalia
Des de l'Ajuntament de la Bisbal, però, han carregat especialment contra "la interpretació" de la llei que fa la Fiscalia, per no sol·licitar la presó provisional per a aquestes persones "moltes de les quals són multireincidents". "Quan s'ataca sistemàticament a gent gran pel carrer i quan s'ha identificat els responsables, no pot ser que el seu lloc sigui el carrer. Això és el que ens passa ara a la Bisbal, que el seu lloc és al carrer. Alguna cosa falla aquí", destaca el regidor.
Per això, Dilmé espera que personant-se des de l'Ajuntament com a acusació popular l'advocat contractat pel consistori "posi pressió" sobre la fiscalia demanant mesures cautelars sobre els infractors i, d'aquesta manera, s'obri l'opció perquè el jutge enviï a presó preventivament els responsables, encara que la Fiscalia no ho sol·liciti.