Mor el pedagog i catedràtic d'educació Salomó Marquès

El pedagog i catedràtic emèrit d'Història de l'Educació per la Universitat de Girona (UdG), Salomó Marquès, ha mort aquest dijous als 84 anys. La universitat el va homenatjar fa poques setmanes arran de la publicació del llibre Salomó Marquès, educació, memòria i democràcia, editat per Edicions UdG. Un llibre que reivindica el "llegat pedagògic i cívic" de Marquès i que representa un retrat complet del personatge. En una publicació a les xarxes socials, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha recordat Marquès com un "divulgador dels mestres republicans represaliats, militant de la justícia social i la catalanitat".
Salomó Marquès Sureda, conegut popularment com Mon Marquès, va néixer a l'Escala (Alt Empordà) el 1942 va ser també el primer degà de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UdG entre els anys 1991 i 1994, a més de l'impulsor de Justícia i Pau a Girona, entre altres iniciatives solidàries.
Tot i llicenciar-se a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), va desenvolupar la major part de la seva carrera a la UdG on va esdevenir catedràtic amb la recerca que va fer sobre l'exili dels mestres, després de la victòria del bàndol franquista a la Guerra Civil. El curs 2006-2007 va ser nomenat professor emèrit de la Universitat de Girona. Al llarg de la seva trajectòria ha rebut diverses distincions i ha col·laborat amb diverses institucions, com la Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana o el Museu Memorial de l'Exili (MUME) de la Jonquera (Alt Empordà), entre d'altres.