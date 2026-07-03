Protecció Civil demana evitar els desplaçaments fins al Baix Empordà, el Gironès i el Pla de l'Estany

Protecció Civil ha demanat ajornar els desplaçaments des de l’àrea metropolitana de Barcelona a les comarques del Baix Empordà, Gironès i Pla de l’Estany, on hi ha tres incendis actius. El de la Bisbal d’Empordà ha obligat a confinar diversos municipis de la demarcació i ha entrat a les Gavarres.
En un missatge a xarxes, Protecció Civil s’adreça a les persones que volen marxar de cap de setmana per demanar que posposin el viatge per facilitar les tasques d’extinció dels incendis forestals actius: "Es demana posposar els desplaçaments des de l’Àrea Metropolitana cap a la Bisbal d’Empordà i Vilavenut per no dificultar les tasques d’extinció dels incendis forestals actius", resa el missatge. A més, també demanen a la població que segueixi les recomanacions de les autoritats per facilitar les tasques de control dels incendis.
En aquests moments, els Bombers de la Generalitat treballen amb un ampli dispositiu per intentar apagar un incendi declarat aquest divendres al matí a la Bisbal de l'Empordà i que ha obligat a demanar el confinament de cinc municipis propers a la zona i a desallotjar una urbanització. El cos d'emergències hi treballa amb 64 dotacions, 11 de les quals aèries, per apagar el foc atiat per la tramuntana que afecta la zona i que ha originat focus secundaris. La columna de fum és visible tant des de la costa com des de punts del Pirineu. Segons dades provisionals dels Agents Rurals, hi ha unes 250 hectàrees afectades.
Els detalls sobre l'incendi
L'avís de l'incendi s'ha rebut a les 9.17 hores d'aquest divendres i, en un primer moment, s'han desplaçat fins a la zona una quinzena de dotacions, que a poc a poc s'han anat ampliant fins a les 64 que hi treballen en aquests moments donada la complexitat del foc. La carretera GI-660 està totalment tallada entre Calonge i la Bisbal d'Empordà. Per la seva banda, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (Infocat).
El cap d'operacions de la regió de Girona, Ferran García, ha confirmat que el foc està "fora de capacitat d'extinció" i ha explicat que preocupa especialment el flanc dret, sobretot quan s'aturi la tramuntana i entri la marinada. Segons ha informat, l'objectiu és destinar molts recursos a aquest flanc per "escanyar-lo" i que, si s'obre, faci "el menor mal possible". García ha reconegut, però que la simultaneïtat amb dos focs més a la demarcació -un a Vilavenut i l'altre a Bescanó- "debilita una mica" la resposta que poden donar a aquest.