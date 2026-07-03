Confinen la zona de Sant Pol i una casa de colònies per un incendi a la Bisbal d’Empordà

Els Bombers de la Generalitat han demanat el confinament de la zona de Sant Pol i d'una casa de colònies per un incendi de vegetació declarat a la Bisbal de l'Empordà. El cos d'emergències treballa amb 30 dotacions, sis de les quals aèries, per apagar el foc. Protecció Civil ha enviat una alerta als telèfons mòbils de la població per demanar que es quedin a casa i que tanquin portes i finestres.
L'avís de l'incendi s'ha rebut a les 9.17 hores d'aquest divendres al matí, i una quinzena de dotacions s'han desplaçat fins al lloc dels fets, que una estona després s'han ampliat fins a les 22. Els Bombers ataquen ara de forma contundent l’incendi per intentar estabilitzar-lo al més aviat possible.
Pel que fa a la casa de colònies Pou del Glaç, els Bombers han informat que hi ha 150 nens a dintre, però han confirmat que tots estan bé.
Condicionat per l'episodi de tramuntana
L'incendi evoluciona condicionat per l'episodi de tramuntana que afecta la zona. Els Bombers treballen simultàniament en l'atac contundent a l'incendi principal i en el control dels focus secundaris generats pel vent amb l'objectiu d'evitar noves propagacions i consolidar el perímetre afectat. Els mitjans aeris efectuen descàrregues d'aigua sobre els focus secundaris i sobre els flancs de l'incendi principal, mentre que les dotacions terrestres treballen en les tasques d'extinció, d'ancoratge i de consolidació del perímetre.
A causa de la proximitat del foc amb la GI-660, s'ha tallat la carretera perquè hi ha molt de fum a la zona. Concretament, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), està totalment tallada entre els punts quilomètrics 1 i 12, en el tram comprès entre Calonge i la Bisbal d'Empordà. Per la seva banda, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (Infocat).