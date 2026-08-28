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Retards de mitja hora a Rodalies per una incidència a l'entrada de Girona

Societat

  • Un tren de Rodalies a Sabadell, en una imatge d'arxiu -

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Publicat el 28 d’agost de 2026 a les 08:48

Una incidència en un tren a l'entrada de Girona provoca aquest divendres al matí retards que poden superar els 30 minuts a l'R11, segons han informat Rodalies i Adif. A causa d'aquests fets, la circulació ferroviària es fa per via única entre les estacions de Girona i Flaçà i els combois poden quedar aturats en aproximar-se al punt afectat.

Adif ha indicat que la incidència afecta els trens que circulen entre Figueres i Barcelona Sants. Per la seva banda, Rodalies ha advertit que les afectacions poden comportar demores superiors a mitja hora mentre es mantingui la circulació per una sola via en aquest tram.

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