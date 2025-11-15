Roses aixeca les restriccions d'aigua potable després de recuperar els nivells segurs

El Departament de Salut de la Generalitat ha anunciat que s'aixequen les restriccions en l'ús de l'aigua de consum a Roses. Les últimes analítiques confirmen que els nivells de trihalometans (THM) han quedat estabilitzats per sota del límit que marca la normativa, 100 micrograms per litre, i per això l'aigua torna a considerar-se apta pel consum.
Des de principis d'octubre que s'havien detectat problemes amb la qualitat de l'aigua i s'havia recomanat no consumir-la directament de l'aixeta. Segons el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona i Agbar, responsables de l'abastament en alta i en baixa respectivament, aquesta millora és fruit de les actuacions realitzades durant les darreres setmanes.
Concretament, la mesura adoptada ha estat la substitució del clor gas utilitzar per a la desinfecció de l'aigua per diòxid de clor, un component més favorable a la qualitat de l'aigua, que no produeix trihalometans en entrar en contacte amb la matèria orgànica. Aquesta substitució s'ha fet de manera progressiva i en les últimes setmanes s'han pogut veure els resultats.
L'Ajuntament informa la població que es continuarà fent el seguiment de trihalometans amb la freqüència que s'ha estat duent fins ara, fins que els resultats posin de manifest clarament que s'ha restaurat la qualitat, per tancar la incidència.