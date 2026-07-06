Un nou incendi a l'Alt Empordà crema una granja

Un nou foc que s'ha declarat aquest migdia a Terrades, a l'Alt Empordà, i preocupa el cos de Bombers pel risc de simultaneïtat en plena onada de calor amb l'incendi de les Gavarres, que encara no està controlat. En aquest nou foc hi treballen tretze dotacions -tres d'elles, aèries- s'ha declarat poc abans de la una del migdia.
De moment, ha afectat l'interior d'una granja, on les parets estan col·lapsant, però no hi ha ferits. El flanc esquerre i cap han quedat ancorats i el flanc dret, sobretot el segon terç, està més actiu. Sobre el foc de la Bisbal, el sotsinspector dels Bombers Ferran Garcia ha insistit que les zones on es treballa tenen molta extensió i que encara "queda feina" abans que l'incendi pugui canviar de fase i passar a controlat.
Descarten controlar per ara l'incendi de les Gavarres per les revifades
Els Bombers de la Generalitat descarten per ara donar per controlat l'incendi de la Bisbal d'Empordà i esperaran a veure com evoluciona la jornada. La sotsinspectora dels Bombers, Mari Muñoz, ha explicat que durant la nit s'han produït algunes revifades, una fora del perímetre, molt a prop de la zona de Mas Ambròs, que "de seguida s'ha pogut controlar". Amb tot, ha insistit que centren tots els esforços en tres punts que encara els "preocupen". El flanc dret continua essent el que centra més atenció perquè pot "escapar-se" amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Celrà. "Hi ha molta extensió i molt inaccessible", ha assegurat el sotsinspector de la Regió d'Emergències dels Bombers a Girona, Ferran Garcia. Els efectius, que s'han reduït considerablement, estan concentrats en aquests tres sectors i en "gratar" els punts calents per evitar revifades.
Alerta màxima per calor i risc d'incendi
La calor extrema continuarà atiant Catalunya aquest dilluns 6 de juliol, després d'un diumenge en el qual els termòmetres s'han enfilat fins als 39,9 graus a determinats punts del país. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha ampliat els avisos per temperatures altes a 28 comarques, amb grau de perill alt al Segrià, el Pla d'Urgell i la Ribera d'Ebre, on els termòmetres podran arribar als 41 o 42 graus. Paral·lelament, els Agents Rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa en 45 municipis de nou comarques pel risc extrem d'incendi forestal, amb restriccions d'accés als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb, a més de les Gavarres.