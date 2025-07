Condemnada a 11 anys per segrestar la dona que l'havia acollit a Santa Coloma de Farners

L'Audiència de Girona ha condemnat a 11 anys de presó una dona acusada de segrestar i mantenir lligada durant setmanes la dona que l'havia acollida a ella i els seus fills en un pis de Santa Coloma de Farners. Els fets van passar entre març i abril del 2024. Tot i que primer l'acusada s'enfrontava a 21 anys de presó, un acord entre fiscalia i defensa ha rebaixat la condemna a la meitat després que se li hagi estimat una atenuant d'alteració psíquica.

Inicialment, totes dues eren amigues, però la seva relació es va anar deteriorant per motius econòmics. L'acusada va amenaçar l'altra amb un ganivet, la va immobilitzar amb brides i la va tancar en una habitació, sense donar-li ni menjar ni aigua. La víctima va estar captivada fins que un veí va escoltar els seus crits i la van poder alliberar, el 17 d'abril de l'any passat.

Lligada de mans i peus, sense llum, menjar ni aigua

Eren finals de maig del 2023 quan les dues dones van començar a viure juntes. La víctima vivia en un pis d'accés assequible i va acollir l'acusada, que en aquells moments estava embarassada i ja tenia tres fills. Tot i que inicialment eren amigues, la convivència es va deteriorar per temes econòmics. El fet és que era la víctima qui es feia càrrec de totes les despeses i va demanar a l'altra que també hi col·laborés. A finals de març del 2024, la situació va empitjorar i l'acusada va abordar la víctima. La va amenaçar amb un ganivet de cuina i, com recull l'escrit d'acusació, li va dir: "O et deixes lligar o te'l clavo i acabem abans".

A partir d'aquest moment i fins al 17 d'abril, la víctima va viure retinguda: lligada de mans i peus, sense llum, menjar ni aigua. De fet, la processada també va posar brides a la porta perquè no sortís. La víctima fins i tot va haver de beure aigua del radiador per sobreviure.

D'altra banda, la condemnada també va obligar l'altra dona a donar-li el PIN de la seva targeta bancària —fins i tot li va posar una bossa de plàstic al cap— i va fer dos reintegraments i vendes de mobles per obtenir diners.

Crits d'auxili

Unes setmanes després, el 17 d'abril, un veí va sentir els crits d'auxili de la víctima i va alertar el 112. Els Mossos d'Esquadra, els Bombers i la Policia Local de Santa Coloma de Farners van anar fins a l'habitatge i van alliberar la víctima. Des d'aleshores, l'acusada està ingressada a la presó.

El cas ha arribat aquest dimecres a judici a la Secció Quarta de l'Audiència de Girona. Inicialment, la processada s'enfrontava a una pena global de 21 anys de presó pels delictes de detenció il·legal, amenaces continuades, tracte degradant, robatori amb intimidació i estafa. Finalment, però, s'ha arribat a un acord que ha permès rebaixar la pena a gairebé la meitat. El ministeri públic li ha estimat a l'acusada una atenuant d'alteració psíquica, perquè en aquell moment, la processada patia "un quadre de característiques psicòtiques que li suposava una disminució de les facultats volitives".

L'acusada ha admès els fets i l'Audiència l'ha condemnat a una pena global d'11 anys de presó pels diferents delictes. També li ha imposat la prohibició d'acostar-se a menys de 500 metres de la víctima durant un termini de 22 anys i mig. D'altra banda, l'acusada haurà d'afrontar una indemnització de 32.600 euros per les lesions i les seqüeles que té la víctima, a més dels diners i les pertinences que li va sostreure.