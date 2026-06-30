Detingut un lladre després d'entrar a robar en una casa a Girona

La Policia Municipal de Girona ha detingut un home de 38 anys acusat d'entrar a robar, juntament amb dos còmplices, en una casa de la ciutat a través d'una claraboia. Els fets van passar la nit del 7 de juny, quan els propietaris no eren a l'habitatge.\r\n\r\nEls veïns van descobrir els tres encaputxats a la teulada, van alertar la policia i, amb els seus crits, van provocar que els sospitosos fugissin. Els agents van trobar la claraboia forçada i van recuperar un telèfon mòbil que els lladres haurien perdut durant la fugida. Poc després, una patrulla va localitzar un dels sospitosos a uns 500 metres de la casa. L'home va ser detingut per un delicte de robatori amb força i ja ha passat a disposició judicial.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSuccessos\r\nTres detinguts més per agredir sexualment tres menors de menys de 16 anys\r\n\r\n