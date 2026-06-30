Tres detinguts més per agredir sexualment tres menors de menys de 16 anys

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes més a Girona per agredir sexualment tres adolescents de 15 anys a canvi de diners. Els detinguts tenen 31, 44 i 46 anys i, segons fonts properes al cas, un d'ells ha ingressat a la presó. Les mateixes fonts consultades per l'Agència Catalana de Notícies apunten que un dels detinguts, el més jove de tots, és controlador d'accés en un local d'oci nocturn de la ciutat i hauria reclamat serveis sexuals a les víctimes a canvi d'entrar a l'establiment.
Amb aquestes tres detencions, la investigació del cas ja suma cinc persones detingudes per agredir sexualment de tres menors de 15 anys. Als dos primers sospitosos el van atrapar el 28 de maig i el 10 de juny i el jutjat va ordenar presó per a tots dos per delictes d'agressió sexual a menor de 16 anys i inducció a la prostitució.
Segons la investigació, els arrestats van establir contacte amb tres adolescents de 15 anys i, entre els mesos de setembre i desembre passats, mantenien relacions sexuals amb elles a canvi de diners. Cal tenir en compte, a més, que la llei fixa l'edat mínima de consentiment en els setze anys. Després de passar a disposició judicial i, segons va informar el TSJC, els tribunals d'instància 2 i 4 de Girona van decretar presó provisional comunicada i sense fiança per als dos detinguts.
Dos dels detinguts, en llibertat provisional
La investigació dels Mossos d'Esquadra, després d'enxampar els primers dos agressors sexuals, ha estirat el fil al voltant de les tres víctimes fins a identificar tres sospitosos més. Així, el 19 de juny van detenir un home de 44 anys, amb antecedents, i el 21 de juny van arrestar els altres dos sospitosos, que tenen 31 i 46 anys i no tenen antecedents. Segons fonts properes al cas, el jutjat ha enviat a presó el sospitós reincident, mentre que els altres dos encara estan en llibertat provisional.