Investiguen els tocaments a dues menors en una casa de colònies a Palamós

Els Mossos d'Esquadra investiguen els tocaments de dos desconeguts a dues menors d'edat en una casa de colònies de Palamós, segons ha avançat El País. Concretament, els fets van passar aquest passat dissabte a les sis del matí, quan els presumptes autors van entrar a La Fosca, que es troba en un polígon industrial del municipi, i van entrar en una de les habitacions. Un cop dintre, van fer tocaments a dues adolescents, que es van despertar i van alertar els monitors del que estava passant amb crits. Els agressors van marxar de la casa i, ara, la policia catalana els busca com a presumptes autors d'un delicte d'agressió sexual.
Les dues joves estaven de colònies a La Fosca, una de les cases on l'empresa Rosa dels Vents organitza campaments durant l'estiu. En el marc d'aquesta estada de cinc dies es calcula que hi havia uns 50 menors, la majoria dels quals tenien entre 13 i 15 anys. Pel que fa a l'incident, aquest es va produir el penúltim dia, dissabte.
Segons informa El País, la situació ha indignat especialment els pares dels menors que van assistir a les colònies perquè la manca d'informació per part de la companyia Rosa dels Vents. Els pares han explicat al diari que va ser el responsable del casal qui els va trucar per informar-los que s'havia produït un "incident". La primera versió que se'ls va facilitar va ser que havien entrat a la casa per a intentar robar als joves. Per la seva banda, però, els Mossos d'Esquadra no tenen constància que es produís cap intent de furt durant l'estada a La Fosca.
En insistir, la responsable del casal va acabar admetent als progenitors que hi havia hagut "tocaments" a una menor d'edat. Tot i això, la policia assegura que van ser dues adolescents qui van patir tocaments. D'altra banda, els presumptes autors tindrien entre 16 i 18 anys, segons la descripció facilitada pels menors que eren a les colònies.
Per això, els pares denuncien que l'empresa va intentar minimitzar els fets i han dit que els posaran en coneixement de la Generalitat. També asseguren que en el moment de l'incident no hi havia cap monitor despert i critiquen que un dels accessos a la casa de colònies estigués obert en tot moment, fet que hauria facilitat l'entrada dels intrusos. Segons fonts pròximes a les famílies, les dues menors van ser traslladades a un centre mèdic per fer-los una revisió, mentre que l'empresa no ha volgut donar explicacions.