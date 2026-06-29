El cap dels Mossos de Trànsit a Girona es jubila: «El més difícil és comunicar una mort als familiars»

El cap dels Mossos de Trànsit a Girona, Joan Costa, es jubilarà el 2 de juliol, després de 29 anys a l'especialitat de Trànsit i 36 com a agent. Tot i que "a contracor", penjarà l'uniforme i, en una entrevista a l'ACN, aprofita per fer balanç de la situació viària a Catalunya i compartir detalls sobre la professió.
Costa reconeix que el "més difícil" que ha passat és el fet d'haver de comunicar una mort de trànsit a la família. "És part de la feina, però mai et pots acostumar a una cosa així", conclou.
D'altra banda, assenyala que la tecnologia els ha obligat a repensar els controls de trànsit per ser "efectius" i explica que les aplicacions que porten incorporades els telèfons permeten als conductors "gairebé en temps real" saber on han instal·lat els controls els Mossos i així intentar evitar-los. Això ha fet que la policia aposti per fer-los "dinàmics" i així aquestes aplicacions acaben indicant diverses zones on pot haver-hi agents. Ara bé, reconeix que la tecnologia els ha permès "millorar molt" en apartats com la investigació dels sinistres.
Costa, però, adverteix que cada vegada es troben amb persones que han begut i que passen per carreteres secundàries o fins i tot camins per evitar trobar-se els agents. El cap de Trànsit explica que moltes vegades tenen l'accident en aquestes vies perquè no estan en bon estat. I, coincidint amb l'estiu, l'inspector assenyala que les carreteres properes a la Costa Brava seran a les quals s'intensificarà la vigilància, a més també de la nit de Sant Joan, que encara és una de les principals preocupacions dels Mossos.
Més picaresca, però també més eines
Però, si la tecnologia permet la picaresca en alguns aspectes, la realitat és que també col·labora especialment amb els policies en diferents aspectes. Un dels més importants és la investigació d'accidents de trànsit a les carreteres gironines.
Costa explica que actualment, quan han d'anar a un sinistre a la carretera, ara la majoria dels cotxes disposen d'una "caixa negra" on connectar-se i que permet saber què ha fet i com ha actuat el vehicle. A tall d'exemple, els Mossos saben si ha girat a la dreta o a l'esquerra, si ha posat l'intermitent i a quina velocitat anava el vehicle.
Això facilita especialment la feina dels agents, perquè es pot relacionar molt millor amb l'escenari que es troben. "És bàsic tenir aquesta informació quan hem de fer la reconstrucció de l'accident i la percepció que tenim nosaltres amb les fotos i les empremtes", explica. Així, el cap de Trànsit a Girona reconeix que potser alguns accidents s'haurien investigat diferent i la resolució hauria canviat si aquesta tecnologia de la qual es disposa actualment, hagués estat disponible fa uns anys.