Incendi a Cadaqués: el poble queda incomunicat per les flames

Els Bombers treballen per extingir un incendi forestal en una zona de vinyes de Cadaqués. Han rebut l'avís a les 11.53 i han mobilitzat dos helicòpters, quatre hidroavions i quinze camions. Segons han informat a X, la prioritat és treballar el flanc esquerre amb descàrregues d'aigua perquè el foc no progressi empès pel vent, que complica les tasques.

A causa de l'incendi hi ha tallada en els dos sentits la GI-614, la carretera que dona accés al poble, i per tant no s'hi pot ni entrar ni sortir. El foc afecta una superfície aproximada de 3 hectàrees i tot apunta que la causa és l’ús d’una desbrossadora mentre s’executaven tasques agrícoles.

Continuem treballant en l'incendi de Cadaqués. Prioritzem les descàrregues dels mitjans aeris al flanc esquerre.

Ara hi som amb 2 🛩️, 4🚁#MAER i 20 dotacions🚒 #bomberscat pic.twitter.com/IBPHkU87U0 — Bombers (@bomberscat) June 14, 2025



De moment es desconeix si hi ha ferits o víctimes a causa del foc. L'incendi és en una zona forestal i, per tant, allunyat del nucli poblacional de Cadaqués. El telèfon d'emergències 112 ha rebut un centenar de trucades.