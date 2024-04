A judici per violar dos nois al Pla de l'Estany, un d'ells amb discapacitat

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimecres un acusat que s'enfronta a 16 anys de presó per violar dos nois a Porqueres, al Pla de l'Estany, la matinada del 16 d'octubre del 2021. La fiscalia i les acusacions particulars sostenen que el processat i les víctimes van coincidir en un bar, que, successivament, va aconseguir que sortissin a l'exterior fent servir una excusa i, un cop allà, els va agredir sexualment. Un dels denunciants té una discapacitat del 45%. Al judici, que s'ha fet a la secció tercera, l'acusat ha declarat al final i la seva defensa ha demanat l'absolució.

El judici ha començat amb la declaració de les víctimes, a porta tancada i evitant la confrontació visual amb l'acusat. La fiscalia i les acusacions particulars sostenen que la nit del 15 d'octubre del 2021, tots tres van coincidir en un bar de Porqueres. Es coneixien de vista i d'haver coincidit per la població. Cap a la una de la matinada, ja del 16 d'octubre, el processat li va dir a una de les víctimes, que té una discapacitat reconeguda del 45%, que no es trobava bé i li va demanar si el podia acompanyar a fora. El noi hi va accedir i, després d'esperar-se una estona a què l'acusat l'avisés, va sortir del bar.

Segons les acusacions, un cop a l'exterior, es va abaixar una mica els pantalons i la roba interior per orinar. Va ser aleshores quan l'acusat li hauria acabat de baixar la roba "amb força" i, "sense que hi hagués consentiment per part de la víctima" i "abusant de la seva vulnerabilitat", el va violar: "Li va causar a la víctima un estat de xoc". La fiscal i les acusacions particulars relaten que, després, d'això, van tornar a entrar al bar i que el processat el va amenaçar dient-li que, si ho explicava a algú, "li trencaria la cara".

La mateixa nit, cap a les 1.15 hores, l'acusat s'hauria acostat a un altre jove que hi havia al bar. Amb la mateixa excusa, indiquen les acusacions, va aconseguir que també l'acompanyés fora del local. Allà, va fer que el noi li fes una fel·lació i després el va violar: "La víctima va accedir als seus desitjos per por a represàlies".

Els dos nois van denunciar els fets uns dies després. A un d'ells, els forenses no li van localitzar lesions, però l'altre sí que té una fissura anal i un hematoma que, segons les doctores, podrien ser compatibles amb mantenir relacions sexuals per via anal. També van apreciar que aquest jove ha presentat simptomatologia compatible amb un trastorn d'estrès posttraumàtic.

El processat ha admès que va tenir relacions sexuals amb un dels joves

L'acusat, a petició de l'advocada de la defensa Natàlia Frigola, ha declarat al final del judici, després d'escoltar les víctimes, les pericials i els testimonis. A la sala de vistes de la secció tercera han declarat el propietari del local, una noia que hi treballava i acompanyants dels joves. Tots d'ells han coincidit a destacar que no van veure res estrany.

El processat ha admès que va tenir relacions sexuals amb un dels joves, però assegura que va ser sexe "totalment consentit". Segons el seu relat, tots dos s'havien "creuat mirades" des de feia un temps quan es trobaven pel carrer i aquella nit va decidir fer el pas i proposar-li sortir a fora del local. L'acusat ha assegurat que li va preguntar al denunciant si estava convençut de voler tenir relacions i que li va dir que sí: "No tinc cap necessitat de forçar a ningú".

En relació amb l'altre jove, ha afirmat que no sabia que tenia una discapacitat i ha negat rotundament haver-hi tingut cap contacte íntim. En concepte de responsabilitat civil, la fiscalia vol que indemnitzi les víctimes amb 16.000 euros. El judici, que s'ha fet a la secció tercera de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per a sentència.