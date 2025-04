Les aturen per no portar el cinturó i acaben detingudes per robar

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres dones de 35, 38 i 54 anys per haver furtat en dos domicilis de Cabanes (Alt Empordà) i Caldes de Malavella (Selva). Els agents van poder arrestar les sospitoses després d'aturar-les en un control preventiu a Santa Llogaia d'Àlguema.

Els policies de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona van detectar que les dones no portaven el cinturó de seguretat cordat i van fer indicacions a la conductora que estacionés el vehicle. En aquell moment van demanar el suport d'una unitat de Seguretat Ciutadana de Figueres per escorcollar el cotxe. A dins el cotxe van detectar que hi havia fins a sis telèfons mòbils de dubtosa procedència i al maleter hi van trobar quatre moneders, 70 euros en efectiu i dos rellotges.

En paral·lel, els Mossos van saber que hi havia una dona d'edat avançada que estava presentant una denúncia a la comissaria de Figueres per haver patit un furt per part de dues dones. Segons argumentava la víctima, les sospitoses li havien demanat poder entrar a casa, ja que una d'elles es trobava malament i havia d'anar al lavabo amb urgència. Mentre l'altra dona es dedicava a distreure la víctima i controlar que no vingués ningú, la dona que havia anat al lavabo es dedicava a furtar les pertinences de la denunciant.

La policia catalana va poder confirmar que aquell mateix matí havien repetit el furt a casa d'un home gran que viu a Caldes de Malavella i a qui també van enganyar per robar-li dos telèfons mòbils. Arran dels indicis, els Mossos van detenir les tres dones per un delicte de furt. A més, a la conductora també se l'investiga per un delicte contra la seguretat del trànsit, perquè no tenia permís de conduir.

Els agents investiguen ara la titularitat dels telèfons que no eren titularitat de les víctimes i que tampoc pertanyen a les sospitoses, que acumulen diversos antecedents per fets similars. Les arrestades seran citades a declarar pel jutjat de guàrdia de Figueres.