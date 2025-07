Cinc ferits, tres de gravetat, en un xoc entre dos turismes a l'N-II a Figueres

Cinc persones han quedat ferides, tres de gravetat i dues de lleus, en un xoc entre dos turismes a l'N-II a Figueres, segons han informat els Bombers de la Generalitat i el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís de l'accident s'ha rebut a les 17.22 hores de la tarda d'aquest diumenge al quilòmetre 758 de l'N-II, a la circumval·lació de la capital de l'Alt Empordà.

Per causes que s'investiguen, s'ha produït una topada frontal entre dos cotxes. Tots els ferits han estat traslladats pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'hospital Josep Trueta de Girona. L'N-II s'ha tallat a la zona amb uns 1,5 quilòmetres de retencions en ambdós sentits de la marxa.

Preocupació al Servei Català de Trànsit

Aquest accident confirma l'anàlisi del director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, que després de la nit negra de Carnaval en què van morir nou persones a les carreteres catalanes va compartir que estan molt preocupats per les franges més joves -menors de 35 anys- dels conductors, que són més de la meitat dels morts d'aquest 2025. A més, va destacar que són les demarcacions de Barcelona i Tarragona les que estan concentrant la sinistralitat. "Lleida i Girona s'estan comportant bé", va dir.

En aquest sentit, Trànsit va poder constatar la presència d'alcohol com un dels grans motius dels darrers accidents, així com l'excés de velocitat. "Haurem d'enfortir l'estratègia contra la velocitat", va anunciar aleshores, alhora que va fer una crida a la conscienciació: "Si beus, no condueixis".