Mor un conductor en un xoc entre dos turismes al Baix Empordà

El conductor d'un turisme ha mort aquest dissabte al migdia en un xoc frontal entre dos cotxes a la GI-642 a Rupià, al Baix Empordà, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís de l'accident s'ha rebut a les 13.42 hores al quilòmetre 2,4 de la GI-642, entre les poblacions de Rupià i Parlavà.
A conseqüència de la topada, el conductor d'un dels vehicles ha mort. A més, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat dos ferits menys greus a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
Arran del sinistre, que ha obligat a tallar la via en tots dos sentits, s'han activat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i l'helicòpter medicalitzat i quatre ambulàncies del SEM.
L'accident ha succeït just un dia després de l'accident mortal d'un motorista en un xoc contra un camió d'escombraries a Lloret de Mar, a la Selva. L'avís de l'accident es va rebre a les 13.22 hores d'aquest divendres a la pista asfaltada que connecta la C-63 amb la planta de transvasament i el dipòsit controlat de residus de Lloret, segons han informat els Bombers de la Generalitat.
118 morts a les carreteres catalanes aquest 2025
Des de principi d'any, 118 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes interurbanes, segons el Servei Català del Trànsit (SCT). Gairebé el 45% d'aquestes morts corresponen a col·lectius vulnerables (motoristes, vianants i ciclistes). El mes de setembre es va tancar amb 15 víctimes mortals, gairebé el doble que en el mateix període de l'any passat.