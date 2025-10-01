01 de octubre de 2025

Successos

Accident a la C-17 a Malla amb sis vehicles implicats

Hi ha un carril tallat en sentit Barcelona

Publicat el 01 d’octubre de 2025 a les 14:21
Actualitzat el 01 d’octubre de 2025 a les 14:34

Migdia de trànsit complicat a Osona. En aquests moments hi ha un carril tallat a la C-17, a l'altura de Malla, en sentit Barcelona.

La causa és un accident -al punt quilomètric 54-56- en el qual s'hi han vist implicats sis vehicles. De moment, no ha transcendit si hi ha ferits.

Segons informa el Servei Català de Trànsit, hi ha retencions a la via afectada al llarg d'uns 2 quilòmetres.

Accident a la C-37

Aquest dimecres a primera hora del matí també hi ha hagut un accident a la C-37, a Torelló. En concret, hi ha hagut un xoc frontal entre dos vehicles.

El 112 ha rebut l'avís a les 7:30 hores del matí i els Bombers s'hi ha desplaçat amb tres dotacions terrestres per extreure els ocupants de l'interior dels vehicles.

Al seu temps, el SEM ha atès els ferits i els ha evacuat a centres mèdics.


 

