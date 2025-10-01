Accident a la C-17 a Malla amb sis vehicles implicats

Migdia de trànsit complicat a Osona. En aquests moments hi ha un carril tallat a la C-17, a l'altura de Malla, en sentit Barcelona.\r\n\r\nLa causa és un accident -al punt quilomètric 54-56- en el qual s'hi han vist implicats sis vehicles. De moment, no ha transcendit si hi ha ferits.\r\n\r\nSegons informa el Servei Català de Trànsit, hi ha retencions a la via afectada al llarg d'uns 2 quilòmetres.\r\n\r\n\r\n\r\n❌Tallat 1 carril a la C-17 a Malla en sentit sud/Barcelona a causa d'un #accident amb 6 vehicles implicats.\r\n\r\n🔴 Retencions durant 2 km en aquest tram. pic.twitter.com/0JUnJDB32z\r\n— Trànsit (@transit) October 1, 2025\r\n\r\n\r\nAccident a la C-37\r\n\r\nAquest dimecres a primera hora del matí també hi ha hagut un accident a la C-37, a Torelló. En concret, hi ha hagut un xoc frontal entre dos vehicles.\r\n\r\nEl 112 ha rebut l'avís a les 7:30 hores del matí i els Bombers s'hi ha desplaçat amb tres dotacions terrestres per extreure els ocupants de l'interior dels vehicles.\r\n\r\nAl seu temps, el SEM ha atès els ferits i els ha evacuat a centres mèdics.\r\n\r\n\r\n\r\n🚒 Tres dotacions de #bomberscat hem intervingut en un xoc frontal entre dos vehicles a la C-37 a Torelló (avís 07.13h @112). Hem extret els ocupants ferits i @semgencat els ha atès i evacuat.https://t.co/UfKQ7szoi3 pic.twitter.com/QugBHG2mVG\r\n— Bombers (@bomberscat) October 1, 2025\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n