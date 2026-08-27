Mor un home mentre es banyava en una cala de Tossa de Mar

Nova tragèdia a la costa catalana. Un home de 72 anys ha mort aquest dimecres mentre es banyava en una cala de Tossa de Mar després que el socorrista hagués finalitzat el seu torn. En el moment en què els seus acompanyants van detectar que hi havia alguna problema van trucar al servei d'emergències. L'avís es va rebre a tres quarts de vuit del vespre, tal com indiquen des de Protecció Civil.\r\n\r\nMalgrat els intents per reanimar-lo, l'home va acabar perdent la vida. Els Mossos d’Esquadra hi han desplaçat dues patrulles de Seguretat Ciutadana i una d’Investigació, que s’han fet càrrec de les diligències. També hi ha intervingut la Policia Local de Tossa de Mar.\r\n\r\nAmb aquesta víctima, ja són 21 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. Des de Protecció Civil de la Generalitat es recorda la importància d’extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors. Cal evitar banyar-se si no es troba bé o es nota cansament i, sempre que sigui possible, prioritzar les zones i els horaris amb servei de vigilància i socorrisme.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSuccessos\r\nMor ofegat un home mentre es banyava en una platja de Palamós\r\n\r\n