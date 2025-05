Mor un submarinista a les Illes Medes

Un submarinista de 65 anys ha mort aquest dimarts al matí mentre feia immersió a les Illes Medes, a l'Estartit (Baix Empordà). Els fets han passat pels volts de les nou del matí quan la víctima ha sortit amb altres persones i personal d'una empresa d'immersions per explorar el fons del mar a les Illes Medes quan, per causes que s'investiguen, no ha sortit a la superfície.

Tot i que s'han activat els protocols de manera immediata i, malgrat la ràpida actuació dels responsables de l'empresa i dels serveis d'emergència, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació i s'espera que en les properes hores es faci l'autòpsia a la víctima.