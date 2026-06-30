30 de juny de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

ARA MATEIX

Tanquen la platja de la Gola de Llançà per una fuita en una canonada d'aigües residuals

Successos

  • Temporal a la platja de la Gola de Llançà el 17 de gener de 2017 (Horitzontal)

ARA A PORTADA

Publicat el 30 de juny de 2026 a les 19:24

L'Ajuntament de Llançà ha tancat preventivament aquest dimarts la platja de la Gola després que el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona detectés una fuita a la canonada que condueix les aigües residuals de l'estació depuradora fins a l'emissari submarí, des d'on s'envien a alta mar. El Consorci ha assegurat que tant la depuradora com l'emissari continuen funcionant amb normalitat i que la fuita representa una part "mínima" dels prop de 2.000 metres cúbics d'aigua que es tracten diàriament al municipi.

Els tècnics treballen per reparar l'avaria "el més aviat possible". Paral·lelament, s'han recollit mostres de l'aigua en diferents punts de la platja per comprovar-ne la qualitat, uns controls que es complementaran amb els que duu a terme l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

Escull Girona com la teva font preferida de Google

Et pot interessar