Tanquen la platja de la Gola de Llançà per una fuita en una canonada d'aigües residuals

L'Ajuntament de Llançà ha tancat preventivament aquest dimarts la platja de la Gola després que el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona detectés una fuita a la canonada que condueix les aigües residuals de l'estació depuradora fins a l'emissari submarí, des d'on s'envien a alta mar. El Consorci ha assegurat que tant la depuradora com l'emissari continuen funcionant amb normalitat i que la fuita representa una part "mínima" dels prop de 2.000 metres cúbics d'aigua que es tracten diàriament al municipi.\r\n\r\nEls tècnics treballen per reparar l'avaria "el més aviat possible". Paral·lelament, s'han recollit mostres de l'aigua en diferents punts de la platja per comprovar-ne la qualitat, uns controls que es complementaran amb els que duu a terme l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSuccessos\r\nDetingut un lladre després d'entrar a robar en una casa a Girona\r\n\r\n