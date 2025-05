Un bus s'incendia al costat de l'hospital de Palamós

Els Bombers han apagat les flames d'un bus que s'havia incendiat al carrer de l'Hospital de Palamós (Baix Empordà), al costat d'on hi ha el centre de salut de referència de la comarca. El cos ha rebut l'avís tres minuts abans de tres quarts de dotze i en arribar-hi han inundat el vehicle amb escuma. A més, han demanat a una escola propera a l'incendi que no sortissin al pati pel fum que ha ocasionat l'extinció de les flames. No hi ha ferits i en el moment d'arribada dels Bombers ja no hi havia ningú a dins. A dos quarts de tres l'incendi s'ha donat per extingit i el vehicle ha quedat totalment calcinat