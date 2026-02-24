Crisi interna del PSC a Parets del Vallès: un govern amb minoria i al límit de la moció de censura

El govern de Parets del Vallès es troba immers en una greu crisi amb la trencadissa de l'executiu local, format per PSC i Sumem Esquerres (SEAP). El relleu a l'alcaldia, que ostenta Francesc Juzgado des de 2021 i que ell mateix va proposar en el regidor Francesc de la Torre, ha fet saltar la cohesió interna dels socialistes, que s'ha saldat amb la renúncia de fins a quatre regidors del govern per part del PSC i la sortida de l'executiu local dels dos regidors de SEAP, aquests dos dilluns mateix. La federació comarcal socialista s'ha oposat frontalment al relleu en la Torre, li ha reclamat que renunciï i vol deixar l'alcalde i els dos regidors com a no adscrits. Amb tot, l'executiu es troba a l límit d'una possible moció de censura.
Juzgado, que ja va ser alcalde entre 2018 i 2019 i que ho va tornar a ser l'any 2021 fins a l'actualitat a partir d'una moció de censura al llavors batlle republicà, Jordi Seguer, va patir un infart l'any 2024 que va encendre el debat sobre el relleu a l'alcaldia. En aquell moment, va proposar el seu tinent d'alcalde Francesc de la Torre com s substitut, una opció que la federació comarcal no va validar i li va demanar que renunciés a aquesta opció. "Tot i fixar-se quatre dates diferents de renúncia, cap no es va materialitzar", assenyalen fonts de la federació en un comunicat.
El primer secretari del PSC al Vallès Oriental i el Moianès, Jonatan Martínez, ha explicat a l'ACN que una enquesta interna apuntaven que la figura de De la Torre "generava rebuig", ja al setembre de l'any passat, i que abans de les eleccions municipals ja qüestionaven la seva participació en les llistes. "L'alcalde ens va dir que si li tocàvem la llista ell renunciava pocs mesos abans de les eleccions", ha afegit.
Això ha generat un desgast del partit a la localitat, que la federació assenyala que s'ha traslladat a l'agrupació i al grup municipal, format inicialment per l'alcalde i sis regidors més. De tots ells, una regidora ha anunciat que renunciarà aquesta mateixa setmana i tres més han comunicat que renuncien a formar part del govern local, alineats amb la federació, un fet que, sumat a la sortida de les dues regidores de SEAP, deixa el govern amb l'alcalde i dos regidors, de la Torre i David Cayuela.
Per la seva banda, de la Torre ha explicat que la situació es va tensar a partir de la negativa de la federació comarcal a la proposta de Juzgado, que va crear una gestora per dirigir l'agrupació local i va suspendre de militància el mig centenar de membres, entre ells l'alcalde i els dos regidors. "Ens demanen que passem al grup de no adscrits", ha afegit, un fet que, ha considerat, es deu al fet que volen "posar a dit" un candidat a l'alcaldia i obriria la porta a una possible moció de censura contra Juzgado dels regidors alineats amb la federació juntament amb una altra formació del ple.
De la Torre ha detallat que mentre els seus fins ara companys de files al grup municipal han marxat sense dir-los res, les dues regidores de SEAP els han assegurat que marxen "perquè aquesta no és la seva guerra". Per tot plegat, el regidor ha explicat que estan recollint signatures per reivindicar el dret de l'agrupació local a tenir capacitat de decisió sobre aspectes que afecten la seva gestió, i que ja n'han recollit prop de 30 dels 50 militants donats de baixa.
El futur més immediat
Mentrestant, el PSC ha fet públic que la seva intenció és reorganitzar el grup municipal, format pels quatre regidors alineats amb la federació comarcal, fet que, de facto, deixarà Juzgado i els dos regidors com a no adscrits. Això passarà dijous, en el ple municipal ordinari. En les darreres eleccions municipals, el PSC va ser la segona força més votada, empatada amb nombre de regidors amb la primera, ERC, amb set electes cadascú.
Els fins ara socis, SEAP, en van obtenir dos, mentre que Junts en va treure un. D'aquesta manera, una moció de censura a Juzgado seria possible si els tres regidors integrants del grup municipal socialista que proposa la federació poden arribar a una entesa amb ERC, sumant un total de deu regidors dels disset representants al ple.
Amb tot, des del PSC descarten ara per ara dur a terme una moció de censura, com a mínim de manera immediata: "Estem gestionant el moment actual, que l'Ajuntament reconegui que passen a ser regidors no adscrits", ha destacat Martínez. "Si no hi ha una moció de censura o ell no renúncia, Juzgado seguirà sent alcalde fins al 2027, però seria d'una falta de responsabilitat i de rigor intentar portar un Ajuntament de 17 regidors i 20.000 habitants només amb tres regidors al govern", ha sentenciat.