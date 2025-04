Detenen un home que venia drogues a l’aparcament d’un festival de música a Montmeló

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Granollers han detingut el 18 d’abril un home, de 25 anys, com a presumpte autor d’un delicte de tràfic de drogues.

Els fets van succeir durant un dispositiu preventiu de seguretat que s’havia muntat per la celebració d’un festival de música que se celebrava a Montmeló.

Una patrulla de paisà es trobava a la zona d’estacionament, al terme municipal de Granollers, quan un home es va adreçar als agents, sense saber que eren policies, i els va oferir diferents tipus de drogues.

Els agents es van acreditar com a Mossos d’Esquadra i van escorcollar la ronyonera i la motxilla de l’home, on van trobar 11 embolcalls amb cocaïna, 16 embolcalls amb ketamina, 2 embolcalls amb sulfat d’amfetamina, 96 pastilles d’MDMA i 38 ampolletes per inhalar. També li van trobar 720 euros.

Per aquests fets, l’home va quedar detingut com a presumpte autor d’un delicte de tràfic de drogues i va passar el 19 d’abril a disposició judicial al jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Granollers.