Un incendi en una nau d'autocaravanes de Granollers obliga al confinament d'una zona comercial

Un incendi en una nau d'autocaravanes de Granollers, al Vallès Oriental, ha obligat al confinament preventiu d'una zona comercial propera a causa del fum. Es tracta d'una indústria que està molt a prop del centre comercial Ramassar amb terrasses de bars i restaurants. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 14.38 hores i hi intervenen 13 dotacions terrestres. Cap a les 15.55 s'ha pogut donar l'incendi per controlat. El foc ha afectat dues autocaravanes i la zona del sostre de la nau. En el moment de l'incendi no hi havia ningú dins de la indústria.