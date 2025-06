Ciutadans atrapats i confinats: així ha estat el simulacre d'incendi a Collserola

Els Bombers de Barcelona han fet un simulacre d'incendi a Collserola que ha comptat amb la participació de diversos cossos d'emergències i seguretat, entre els quals els Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra. El foc fictici s'ha originat en un barranc a la zona de Can Caralleu i s'ha estès fins municipis com Sant Cugat, Cerdanyola, Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat.

L'exercici també ha comptat amb la col·laboració del Parc del Tibidabo que ha activat el seu Pla d'autoprotecció i ha disposat d'una trentena de figurants que han simulat ser ciutadans atrapats. A més, veïns de la zona han aplicat el pla d'emergències del barri i s'han confinat. Tot plegat en un estiu en què avisen que, tot i les pluges, caldrà estar "en alerta".

El simulacre ha començat a l’extrem nord del carrer de Bellesguard, al fons d’un barranc amb una inclinació molt pronunciada, ubicat al vessant sud de la muntanya i en un dia en què hipotèticament bufa vent. “El foc s’emmarca en un indret molt crític per a la ciutat de Barcelona, amb punts d’interès importants al voltant com ara el Parc del Tibidabo, l’Observatori Fabra, la torre de Collserola o l’Escola Judicial”, ha explicat Sergi Bové, cap de la unitat de planificació i anàlisis del risc de la divisió de Protecció Civil dels Bombers de Barcelona.

Ha apuntat que l’escenari en què s’ha desenvolupat la prova és el d’un incendi “topogràfic litoral” que en arribar a la cadena “se’n va més enllà i evoluciona”. Ha indicat que el simulacre d’enguany ha incorporat aquest plus de risc i que els serveis d’emergències han treballat amb la idea que les flames s’estaven propagant cap a la zona de Sant Medir de Sant Cugat del Vallès i més enllà.

Ha explicat que, com a novetat, enguany s’han incorporat als simulacres agències externes a la capital catalana com els Bombers de la Generalitat, els Mossos i també Protecció Civil i la Policia Local de Sant Cugat del Vallès. “Són cossos que en una situació com aquesta haurien d’intervenir i amb els quals ens hauríem de coordinar”, ha assenyalat.

Veïns i usuaris del Tibidabo confinats

Ha explicat que la prova ha simulat que les flames avançaven a gran velocitat i s’apropaven perillosament a la zona del Parc de Bombers de Collserola, el Parc d’Atraccions del Tibidabo, i la Torre de Collserola que han activat els seus propis plans d’autoprotecció.

En aquest sentit, una trentena de figurants han participat en l’exercici que s’ha fet al parc d’atraccions i han simulat ser ciutadans atrapats per l’incendi. “Efectius del cos s’han desplaçat fins a l’espai i han anat a veure que el pla de protecció s’estava fent adequadament i que estan seguint les indicacions de confinar-se”, ha dit Bové.

A més, les flames també s’han estès cap a les zones residencials, de forma que els veïns d’aquest barri de muntanya han aplicat el seu Pla d’emergències i s’han confinat. També ho ha fet el personal de l’Escola Judicial.

En aquest escenari, els Bombers han anat una passa més enllà i han simulat que un camió amb diversos efectius del cos es quedava atrapat a tocar de l’Escola Judicial. Els bombers afectats s’han vist obligats a confinar-se a l’interior del vehicle, equipar-se amb roba ignifugà per protegir-se de les flames i amb mascaretes i tirar les mànegues per a poder remullar el vehicle i el seu voltant afectat pel fum i les flames.

Prudència i col·laboració ciutadana

El tinent d’alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha explicat que el simulacre d’aquest dilluns és una pràctica que els cossos de seguretat i emergències fan de forma periòdica per posar a prova la coordinació en cas d’una emergència. Ha dit que cada any se'n fa un en un barri de muntanya i ha recordat que l'abril de 2024 ja va fer-se'n un al barri de Torre Baró.

Ha assegurat que a l’Ajuntament el preocupa l’activitat ciutadana que té lloc a les zones boscoses que envolten la ciutat i han fet una crida a la prudència. Ha assenyalat que Barcelona i Catalunya disposen d’uns serveis d’emergències “plenament preparats per fer front a qualsevol mena de contingència” i ha dit que el país pot estar “tranquil i orgullós”. Amb tot, ha demanat col·laboració per part dels habitants de Barcelona i dels municipis metropolitans perquè en qualsevol moment pot donar-se una situació d’emergència.

Ha recordat que les temperatures ja han començat a pujar i que, tot i les precipitacions acumulades durant la primavera no es pot “abaixar la guàrdia” perquè una ventada podria fer assecar part de la humitat que s’ha concentrat i qualsevol imprudència podria derivar en un incendi.

Prova de despatx

Coincidint amb el simulacre, aquest dilluns s’ha fet una prova de despatx en la qual han participat una cinquantena de representants de tots els cossos d'emergències i de les entitats i organismes que formen part de la gestió en cas d'incendi forestal.

Durant la sessió s'ha analitzat la coordinació i presa de decisions en tres àmbits: la direcció estratègica per part del comitè tècnic del pla INFOCAT, la coordinació d'operacions sobre el terreny des del Centre de Comandament Avançat i la gestió de l'emergència des de l'àmbit municipal.