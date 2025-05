Canvi a l'aviació? Investiguen la substitució de combustibles fòssils per d'altres més sostenibles

L'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIATT) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Vueling han iniciat una recerca amb combustible sostenible d'aviació (SAF) per substituir el de tipus fòssil que s'utilitza avui dia. Es tracta d'un procés que utilitza un turboreactor a escala amb el nou carburant, que comporta reduir un 80% les emissions de diòxid de carboni.

La companyia aèria destaca que tot i ser més car que el fuel habitual, el SAF obre un ventall d'oportunitats a Catalunya, que segons Price Waterhouse Coopers (PWC) podria acollir quatre plantes de producció amb una aportació del PIB de més de deu milions d'euros i la creació de 40.000 nous llocs de treball.

La investigació l'està duent a terme el grup de recerca Turbulence and Aerodynamics in Mechanical and Aerospace Engineering Group (TUAREG) de la UPC, que ha iniciat els assajos de laboratori a la mateixa ESEIAAT. En tractar-se d'un aparell molt sorollós, s'han de fer els testos fora de l'horari lectiu del centre universitari.

"És un turboreactor de petites dimensions, equivalent al motor d'un avió comercial que ens permet fer proves, fins i tot gairebé destructives, que amb un motor gran no podríem fer", explica l'investigador Manel Sòria. "Aquí podem 'fer el burro' amb el motor i mirar a veure què passa, si se'ns acumula sutge i si hi ha algun problema per l'ús d'aquest combustible", afegeix.

Els assajos s'estan fent amb diferents tipus de SAF, d'entrada amb JET A-1, que és el més utilitzat actualment en l'aviació comercial, però també amb SAF sintètic, produït a partir de diòxid de carboni capturat de l'aire i hidrogen verd, una mescla que permet reduir al 100% les emissions. També es faran proves amb SAF orgànic, produït amb residus com ara purins ramaders i una planta que crec en zones desèrtiques, el guaiule.

"Les primeres sensacions són bones, tenim uns primers resultats que ens han aconsellat no ensenyar, però estic segur que això serà un èxit", afegeix. De la mateixa manera, destaca que els alumnes de l'ESEIAAT que actualment estan fent els testos s'enduran la filosofia d'incorporar aquest tipus de combustible a les companyies aèries on acabin treballant en el futur.

Un projecte de futur amb impacte

La implantació de combustibles SAF segueix una directiva europea, que estableix que el 2030 les companyies aèries facin servir un total del 6% d'aquesta tipologia en el seu ús regular. Vueling i el grup IAG, del qual formem part, ha establert un full de ruta per arribar al 10% en aquell mateix any, un repte, tenint en compte, entre altres aspectes, que el preu de producció dels fuels sostenibles és més elevat que els fòssils.

"Actualment, la producció de SAF a escala mundial és només del 0,3% del total de la demanda de combustible d'aviació, el preu, que us podeu imaginar que és molt car, és de tres a cinc vegades el del combustible fòssil", destaca Franc Sanmartí, director de Sostenibilitat de Vueling. No obstant això, l'informe encarregat a PWC assenyala que el desenvolupament d'una indústria específica per a produir aquest tipus de combustibles tindria un gran impacte a Catalunya.

"Comportaria una aportació al PIB català de 10.640 milions d'euros, generant més de 40.000 nous llocs de treball, amb la construcció de tres a quatre plantes de SAF", afegeix Sanmartí. És, destaca, una opció de futur per al país: "És l'oportunitat de l'economia circular, de treure'ns uns residus i donar-los una segona vida, de descarbonitzar l'aviació, de crear una nova indústria i de ser un país que tingui independència energètica", ha conclòs.