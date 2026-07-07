La calor i la manca de mà d'obra allarguen fins a dues setmanes la instal·lació d'aires condicionats

Les altes temperatures han provocat un augment de la demanda d'aires condicionats, amb poc estoc d'aparells portàtils i uns temps d'espera d'unes dues setmanes per instal·lar els sistemes tradicionals.\r\n\r\nÉs el cas d'Electro Norma, a Barcelona, on han esgotat alguns models i ja programen instal·lacions per d'aquí a quinze dies, un termini que continua augmentant. El seu encarregat, Albert Martínez, assegura que les sol·licituds "s'han disparat" perquè s'han concentrat en pocs dies. "Vam fer una previsió més alta que l'any passat i ha superat totes les expectatives", explica.\r\n\r\nEl president de la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya (Fegicat), Èric Martí Bonet, atribueix els terminis d'espera a la manca de professionals. "Només amb les persones que surten dels graus de Formació Professional no donem l'abast", assegura. Segons l'últim informeT un 66% de les empreses del sector busquen professionals i es podrien incorporar immediatament uns 22.000 operaris.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\n\r\nINTERACTIU\r\n\r\nLa Catalunya que s'està acostumant a superar els 40 graus Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n