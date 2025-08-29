L'èxit del bus de Barcelona que funciona amb residus humans

Des de fa cinc anys, a Barcelona, la línia V3 d’autobusos compta amb un vehicle que circula impulsat per combustible obtingut a partir de fangs de depuradora i d’aigües fecals i residuals. L’autobús, batejat com a Nimbus, recorre més de 14.000 quilòmetres l’any funcionant únicament amb biometà renovable de l’Ecofactoria del Baix Llobregat. Segons la companyia, això permet reduir fins a un 80% la petjada de carboni respecte a un autobús convencional i resulta una prova fefaent que l’economia circular pot moure, literalment, el transport públic.
El projecte del consorci europeu LIFE NIMBUS és fruit de la col·laboració entre Aigües de Barcelona, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el centre tecnològic de l’aigua (CETAQUA). I la proposta consisteix a aprofitar els fangs de depuradora de la planta del Baix Llobregat per a, mitjançant tecnologies power-to-gas, transformar-los en biometà de qualitat.
Com s’aconsegueix un biometà de qualitat?
Cada dia, la planta del Baix Llobregat processa més de 400.000 metres cúbics d’aigües residuals. El 95% de l’aigua es regenera per altres usos i els residus sòlids es converteixen en la matèria primera per obtenir biogàs. El biogàs, inicialment, conté un 65% de metà i un 35% de diòxid de carboni. El que fan, doncs, és barrejar aquest diòxid de carboni amb hidrogen procedent de fonts renovables, la solució del qual dona metà gairebé pur.
I malgrat que el transport urbà tendeix cap a l’electrificació, a la perifèria de Barcelona encara es necessiten autobusos de gran autonomia i alta capacitat, en altres paraules, que circulin amb combustible. És per això que el biometà, com a combustible circular i que emet un 80% menys de diòxid de carboni –complint així la normativa d’emissions Euro VI– es presenta com una alternativa real per descarbonitzar la flota.
Un, dos i tota una flota de Nimbus
Els bons resultats del Nimbus han donat pas a una nova fase: SEMPRE-BIO, un projecte que busca ampliar la producció de biometà per a més línies d’autobús i reduir els costos d’explotació de les plantes. Per això compten amb un pressupost superior als 11 milions d’euros, finançats, en bona part, per la Unió Europea.
A la UE, el transport representa prop del 30% del consum energètic total, però menys del 10% dels combustibles són renovables. Brussel·les vol que aquesta xifra superi el 30% l’any 2030, i Espanya, a través del seu Full de Ruta del Biogàs (2022), va comprometre's a quadruplicar la producció nacional d’aquest gas renovable.