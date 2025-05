Que et tornin els diners si portes l'ampolla de vidre al bar o el supermercat: la idea que revifa a Barcelona

La idea de tornar una ampolla de vidre, al supermercat o a un bar, i que et donin diners a canvi podria agafar embranzida a Barcelona. La proposta es debatrà a les comissions municipals d'aquesta mateixa setmana a l'Ajuntament. És un plantejament d'ERC que farà que el govern del PSC -i la resta dels grups municipals- es mulli.

Segons la iniciativa, es pretén que el consistori barceloní implementi "un sistema de dipòsit de devolució i retorn que inclogui el retorn dels diners de l'envàs, la recollida, neteja i reutilització d'ampolles i altres envasos de vidre reutilitzables". Això suposaria donar continuïtat a un projecte previ, que va ser finançat majoritàriament per la Unió Europea (UE) i que es va centrar en les ampolles de vi, però que també va mostrar que es podia establir una xarxa funcional per donar nova vida als recipients de vidre. Així, la idea seria desplegar un sistema que vinculi "el comerç de proximitat, bars, restaurants, fundacions, empreses distribuïdores i deixalleries" per allargar la vida dels envasos.

A banda, també es planteja apostar per vies reduir els envasos d'un sol ús. Una idea dels republicans és plantejar un impuls als gots que estiguin al servei de l'hostaleria barcelonina i dels organitzadors d'esdeveniments festius, però els quals s'asseguri que s'acabin retornant de veritat.

Igualment, es proposa tirar endavant la construcció d'una planta de rentat d'ampolles i altres envasos reutilitzables. "A Barcelona no n'hi ha cap. I proposem que n'hi hagi una, no dins dels marges de la ciutat, sinó segurament a l'àmbit metropolità", explica a aquest diari la regidora Rosa Suriñach, d'ERC.

El motiu que els fa revifar aquests plantejaments té a veure amb la necessitat de buscar alternatives prèvies al reciclatge. "El 43% de les ampolles de vi no es reciclen", citen com a exemple els republicans. A més, al conjunt de Catalunya es consumeixen uns nou milions de begudes en ampolles de vidre cada dia, asseguren els càlculs del sector. "Sobre la gestió de residus, tenim un govern que ens diu que el gran pas que farà serà posar contenidors intel·ligents, que està molt bé, però en certa manera això ens alerta. S'ha d'anar amb compte perquè sembla que el focus només l'estiguem posant en la recollida dels residus. I podem intervenir-hi molt abans", esmenta Suriñach.

Ara, els grups municipals s'hauran de posicionar al voltant de la idea de fer que supermercats i bars puguin pagar diners als veïns que vulguin portar-los-hi les ampolles i els recipients de vidre ja gastats. Això, en termes generals, encaixaria amb el Pla Residu Zero de Barcelona, que es projecta fins al 2027 i que inclou "promoure la circularitat" dels materials que utilitzem en el dia a dia.

Una via també plantejada a l'Estat i la Generalitat

Mentrestant, tant a escala estatal com a escala nacional, també s'ha anunciat la voluntat de recuperar la idea del dipòsit i retorn d'envasos, tant de plàstic com de vidre. El calendari marcat pel govern espanyol preveu que això estigui vigent en menys de dos anys. A Catalunya, el pla contemplat a la llei de residus no s'ha acabat de concretar. De moment, a Barcelona hi haurà un debat sobre la matèria.