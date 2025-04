Reticiència a banyar-se a la reoberta platja de Sant Adrià

L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha posat en funcionament aquest diumenge la Jugateca Ambiental a la platja del Litoral del municipi, reoberta des del passat 19 de febrer després d’estar tancada des del maig del 2021 per la presència de metalls tòxics. L’alcaldessa del municipi, Filo Cañete, ha explicat que es busca així revitalitzar la zona i anar recuperant la normalitat. Els banyistes, però, estan dividits. La majoria encara són reticents a entrar a l’aigua. En declaracions a l’ACN, en Juan i l’Esther han confessat que l’entorn actual convida a passar-hi el dia passejant o prenent el sol, però no a banyar-se. En Víctor hi ha anat amb els seus amics, que no estan “gaire confiats” a banyar-se, tot i que aniran veient com avança.

La renovada Jugateca Ambiental ha obert aquest diumenge amb una jornada de tallers de plantes, una cuina solar per desfer xocolata i jocs desplegables per als més petits. Cañete ha explicat a l’ACN que amb aquesta aula, que ja desenvolupava algunes activitats durant aquest temps, acompanyada de la reobertura de la platja, es vol recuperar la normalitat dels estius passats.

“El que volem és tornar a la normalitat”, ha explicat Cañete, a la vegada que ha aspirat a poder donar ben aviat el tret de sortida a la temporada de bany, de la mà de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb els serveis corresponents com ara el personal de socorristes, entre d’altres.

Cap perill

Per altra banda, hi ha alguns banyistes com la Núria, veïna del municipi, que esperava amb ganes la reobertura de la platja al febrer per poder gaudir -ne. Hi passava els estius de petita i va viure el seu tancament com un “trauma”. De moment, encara no s’ha banyat, però ha assegurat que pensa tornar-hi a nedar quan arribi el bon temps. La Núria no veu cap "perill" per banyar-s’hi i celebra que l’espai torni a estar obert per poder retrobar-se amb amics i familiars.

Així mateix, la Bibiana hi ha portat el seu fill de 7 anys, en Pol, i no veu malament la qualitat del mar a la platja. “L’aigua està neta”, ha defensat, a la vegada que ha afirmat que hi tornarà amb el nen en futures ocasions.

Informe de la Generalitat

L’Agència Catalana de Residus va emetre un informe al febrer amb la conclusió que ja no hi ha metalls en superfície que siguin un risc per a la salut dels banyistes. Si bé des de la primavera del 2023 s’havia treballat en la descontaminació de la platja, els reiterats temporals marítims hi van anar jugant en contra perquè feien aflorar nous elements tòxics.

A finals de l’estiu passat es van fer les últimes tasques de neteja, que haurien estat definitives a les capes més superficials de la sorra. Així doncs, la platja es va reobrir el 19 de febrer passat, amb la retirada de tanques que bloquejaven l'accés al recinte.