El temps del dimarts 15 de setembre: termòmetres a l'alça abans del canvi de temps

Aquest dimarts 15 de setembre el sol dominarà el cel durant tota la jornada i a pràcticament tot el país. Només poden aparèixer alguns núvols d’evolució poc desenvolupats en punts del Pirineu i altres zones de muntanya, especialment a la tarda, però no deixaran precipitacions.
La temperatura mínima serà semblant o lleugerament més alta, amb una pujada lleugera a l’interior de la meitat nord. Les màximes també repuntaran, sobretot a la meitat oest, mentre que al nord-est poden baixar lleugerament o moderadament. En conjunt, els termòmetres se situaran entre els 30 i els 35 ºC, amb valors que poden arribar als 37 o 38 ºC a Ponent i a l’interior de l’Ebre. A les valls pirinenques, les màximes quedaran entre els 32 i els 34 ºC. A la costa, la nit tornarà a ser tropical en molts punts, tot i que les mínimes no experimentaran una pujada especialment destacada.
Fins a mig matí i de nou al vespre, el vent serà fluix i variable, amb predomini del nord a la Costa Brava i del terral a la resta del litoral. Durant les hores centrals del dia s’imposaran els vents de component sud i est a la meitat est, de component sud al litoral i prelitoral, i del sud i l’oest a l’interior. En general, bufarà fluix amb algun cop moderat, tot i que al sud de Ponent se’n pot registrar algun de fort al final de la tarda.
I a mitjà termini?
La situació canviarà clarament dimecres, que serà el dia més inestable de la setmana. La nuvolositat augmentarà durant el matí i, a partir del migdia, arribaran ruixats i tempestes a les comarques de Girona i Barcelona, amb possibilitat de calamarsades i pedregades.
Els xàfecs es generalitzaran i guanyaran intensitat durant el vespre i la nit, abans de perdre força durant la matinada de dijous. El canvi de temps anirà acompanyat d’una baixada notable de la temperatura, especialment a la meitat est i al nord. Dijous i divendres encara es poden produir alguns ruixats a la costa i el prelitoral central, però seran més locals i desorganitzats. El termòmetre tocarà fons dijous, amb màximes per sota dels 25 ºC i un ambient de tardor primerenca.