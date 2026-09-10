On són els ocells a Europa en cada moment? Ja és possible saber-ho

On són els ocells d’Europa en cada moment? Milers de naturalistes i ornitòlegs, tant professionals com afeccionats, passen hores i hores per documentar-ne la distribució i riquesa. Una feinada que permet que, des d’aquest dijous, se’n pugui fer un seguiment en línia quasi a temps real de les 600 principals espècies del continent.
Impulsat per l’European Bird Census Council (EBCC) i coordinat des de Catalunya per l’Institut Català d’Ornitologia (ICO) i el CREAF, el projecte marca una fita en el seguiment de la biodiversitat europea. Gràcies a la col·laboració de 52 organitzacions de 41 països, la plataforma tradueix milions d'observacions de camp en mapes animats i interactius que permeten a qualsevol usuari resseguir les rutes migratòries amb només un parell de clics.
El principal atractiu del nou visor és la facilitat per comparar patrons de distribució entre diferents espècies o períodes temporals. A través de la combinació de dos mapes simultanis, es pot apreciar de forma molt gràfica com la fenologia d'alguns ocells es va adaptant al calendari.
Per exemple, mentre que per aquestes dates d'inici de tardor a Catalunya ja és habitual veure passar la cigonya blanca, la presència de la grua europea encara es farà esperar unes quantes setmanes.
750 milions de dades, el 44% de Catalunya
Darrere d’aquest visor tan potent hi ha un motor extraordinari impulsat per la ciència ciutadana. Des de l’any 2010, prop de 200.000 observadors voluntaris han aportat més de 750 milions de dades de camp, de les quals 76 milions són d’enguany.
Totes aquestes observacions s’aboquen diàriament i de manera automatitzada a la base central de l’EBP, fet que genera el flux de dades sobre biodiversitat en temps real més gran que funciona actualment a Europa.
D'entre tot aquest volum d'informació, el paper de Catalunya destaca de manera molt especial a través del portal ornitho.cat. Com recorda la seva coordinadora, Jana Marco, la xarxa catalana és la que aporta més dades a tot el projecte europeu, amb un total de 333 milions de registres que representen el 44% del total continental. Un esforç col·lectiu que fa valdre la tradició ornitològica del país i el compromís del voluntariat local en la conservació global.
Per al director de l’ICO i coordinador de l’EBP, Gabriel Gargallo, l'eina aconsegueix connectar la curiositat popular amb la rigorositat científica. Saber on es troben les orenetes en cada moment de l'any o quan s'escoltarà el primer cucut de la primavera deixa de ser una conjectura per convertir-se en una dada accessible a un sol clic per a qualsevol ciutadà interessat en la natura.
Més enllà del seu component divulgatiu, la iniciativa -sostinguda amb el suport del programa europeu Life- té un valor estratègic per a la recerca. Segons Lluís Brotons, investigador del CREAF i de l’ICO , disposar de dades de més qualitat i amb actualització diària resulta indispensable per comprendre com estan canviant els patrons estacionals dels ocells i dissenyar noves estratègies de conservació en un context de crisi climàtica i de biodiversitat.