La pluja continua amenaçant Catalunya: quinze comarques en alerta

La pluja va caure amb força sobre bona part de Catalunya i, malgrat que aquest divendres la previsió és més optimista i sembla que "torna la calma", tal com defensen des del Meteocat, la pluja encara amenaça en alguns punts del país. Protecció Civil manté quinze comarques en alerta, la major part de les quals d'intensitat de pluja en 30 minuts.
En concret, tal com detallen des del Servei Meteorològic de Catalunya, el país s'ha llevat amb el "cel molt ennuvolat, tret de Ponent i del terç sud" on els núvols s'han deixat veure poc. Durant la primera meitat del matí encara pot quedar algun ruixat a punts del quadrant nord-est. A partir de mig matí s'esperen xàfecs al nord-est i altres punts del Pirineu i Prepirineu. Amb el pas de les hores també podran afectar punts del prelitoral.
De cara al vespre, segons les previsions, es restringiran al litoral i prelitoral sud. "Seran d'intensitat feble o moderada i s'acumularan quantitats de precipitació entre minses i poc abundants, si bé localment seran abundants". A més, a partir del vespre, al sector costaner del Camp de Tarragona, és possible que els xàfecs siguin localment d'intensitat molt forta i puguin acumular quantitats molt abundants. La precipitació anirà acompanyada de tempesta.
Les comarques el alerta
Protecció Civil ha posat les següents comarques en alerta:
- Baix Camp
- Tarragonès
- Alt Camp
- Baix Penedès
- Garraf
- Alt Penedès
- Vallès Oriental
- La Selva
- Osona
- Lluçanès
- Berguedà
- Ripollès
- Garrotxa
- Pla de l'Estany
- Gironès