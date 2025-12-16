Marxa lenta de tractors a Barcelona contra l’ampliació de la zona ZEPA al Parc Agrari del Baix Llobregat

Una trentena de pagesos del Baix Llobregat es mobilitzen aquest dimarts per protestar contra l'ampliació de la ZEPA del Parc Agrari convocats per Unió de Pagesos (UP). La marxa lenta ha sortit a les 10 del matí de Sant Boi de Llobregat per dirigir-se cap al centre de Barcelona passant per la C-31, la Gran Via i Via Laietana. Sota la pluja, la marxa ha provocat importants retencions. Els participants han denunciat que l’ampliació de la zona protegida fins a les més de 1.300 hectàrees posarà en perill la seva activitat perquè no permetrà, per exemple, construir hivernacles o controlar l’excés d’aus.\r\n