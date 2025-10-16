Neix l'Observatori de la Inundabilitat, l'òrgan que assessorarà el Govern en risc d'inundacions

Tot just la mateixa setmana que les pluges han inundat els carrers de les Terres de l'Ebre, el Govern ha anunciat que Catalunya ja té l'òrgan que l'assessorarà davant el risc d'inundacions: l’Observatori de la Inundabilitat. Presidit per la catedràtica de Física Carmen Llasat, aquest organisme s'encarregarà d'aconsellar el govern català i de plantejar mesures en contextos d'emergència climàtica. El formaran un màxim de 25 persones, provinents de diferents organismes de la Generalitat de l'àmbit de la gestió de les inundacions, així com altres experts independents. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que no es podia "ajornar més la responsabilitat de començar a donar solucions amb previsió i amb una mirada conjunta".
Després que aquest dijous s'hagi formalitzat la creació de l’Observatori de la Inundabilitat, el Govern aprovarà dimarts vinent un pla director de 37,5 milions d'euros per arreglar els barrancs afectats pels aiguats a les Terres de l'Ebre en els pròxims cinc anys. Paneque ha explicat que una de les finalitats del nou òrgan és que el país sigui "cada cop més resistent" als episodis de pluges torrencials.
Seran 25 els experts que s'encarregaran d'idear les mesures corresponents per afrontar els riscos de l'escenari actual d'emergència climàtica, i ho faran sota les directrius de Carmen Llasat. Les seves tasques consistiran a avaluar les mesures previstes en la gestió del risc d'inundacions, oferir assessorament tècnic en la matèria i estudiar possibles solucions a les problemàtiques. També supervisaran els programes i les polítiques de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), proporcionaran informació sobre les inundacions a Catalunya i impulsaran estudis actualitzats.
Segons dades que ha exposat Llasat, des de l'any 1980 fins al 2020, Catalunya ha viscut 301 episodis d'inundacions, en els quals han mort 131 persones. "Més del 50% d'aquestes [morts], amb un comportament una mica més prudent, s'haurien pogut evitar", ha lamentat.
La formalització del nou òrgan ha arribat tres mesos després que se n'aprovés la creació. L'observatori formarà part de la Direcció General de Transició Hídrica, òrgan que va crear Salvador Illa i que fins ara havia estat liderat per l'enginyera Concha Zorrilla. Tot just aquest dijous, Zorrilla ha anunciat que deixa el càrrec. Segons fonts de la conselleria, el nou director general s'anunciarà les pròximes setmanes.