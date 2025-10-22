Ponent tanca una temporada rècord de pedregades que ha registrat 19 episodis des de l’abril

Les comarques de Ponent han viscut una primavera i un estiu de rècord en pedregades, amb un total de 19 episodis registrats —la xifra més alta dels últims 25 anys— segons dades de l’ADV Terres de Lleida i el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). El canvi climàtic i l’increment de la temperatura s’apunten com a principals responsables d’aquest augment, que ha deixat danys importants al camp lleidatà.
Segons la directora del Meteocat, Sarai Sarroca, el nou escenari climàtic comporta tempestes més primerenques, més intenses i amb pedres més grans. Enguany, la primera pedregada es va produir ja a l’abril, i en alguns casos les pedres van assolir fins a tres centímetres de diàmetre, una mida inèdita al pla de Lleida i al conjunt de Catalunya en aquesta època de l’any.
Sarroca ha admès que el canvi climàtic “no ho està posant fàcil” i ha qualificat la temporada com a “complicada”. L’any passat només es van registrar quatre pedregades, mentre que aquest 2025 se n’han comptabilitzat gairebé vint. “L’estiu comença abans i s’allarga més, i això fa que les condicions per a tempestes fortes siguin més freqüents i violentes”, ha explicat.
El tècnic del Meteocat Tomeu Rigo ha assenyalat que les prediccions són cada cop més complexes i que sovint costa anticipar-se més enllà de dues hores abans. Durant aquesta temporada, s’han emès 42 avisos de temps violent en 29 dies, una altra dada rècord. La comarca més afectada ha estat la Noguera, i el dia més crític va ser el 23 de juliol, amb 24 avisos en poques hores.
Per fer el seguiment de les pedregades, l’ADV i el Meteocat disposen d’una xarxa de seixanta granímetres repartits pel Segrià, la Noguera, el Pla d’Urgell i les Garrigues, que cobreixen unes 250.000 hectàrees. Aquests panells de forespan permeten mesurar la mida de les pedres en funció de les marques que hi deixen els impactes.
Segons la tècnica de l’ADV, Elisabet Porta, mai abans s’havien registrat tantes pedregades ni pedres tan grosses en tan poc temps: “Fa anys parlàvem de calamarsa, ara hem de parlar de pedra de veritat.”