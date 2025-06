Recuperen zones de pastura per protegir del foc la finca forestal més gran de Catalunya

La muntanya d'Alinyà, a l'Alt Urgell, és la finca forestal privada més gran de Catalunya amb més de 5.000 hectàrees. Uns terrenys que oscil·len entre els 500 i els 2.380 metres d'altitud, fet que proporciona una diversitat excepcional de paisatges i ecosistemes. Gestionada per la Fundació Catalunya-La Pedrera, s'hi estan duent a termes tasques de prevenció d'incendis, que inclou tant l'aclarida de boscos com la recuperació d'antigues pastures. Els treballs coincideixen amb una formació amb la qual es pot obtenir una capacitació de motoserrista. El curs forma part del projecte Bio For Piri, que pretén donar el tomb al risc que té el Pirineu de patir un gran incendi, tot oferint l'oportunitat de revitalitzar el sector forestal amb una gestió dels boscos adequada i generant llocs de treball a la zona.

Crear zones de protecció del bosc

Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya la Pedreta, destaca dues tasques essencials en l'àmbit de la prevenció d'incendis: baixar la densitat dels arbres en general i crear zones de protecció del bosc, tot obrint àrees de pastures i recuperant antics prats. D'aquesta manera, s'estableixen franges on aturar la intensitat d'un possible foc i ajudar als bombers a la seva extinció.

Pel que fa a la formació en peonatge forestal, que arriba a la segona edició, és organitzada per la Fundació Catalunya La Pedrera i la Fundació Integra Pirineus en el marc del projecte Bio For Piri, acrònim de Bioeconomia Forestal als Pirineus. El curs permet aprendre a fer anar eines com ara la desbrossadora o la motoserra, entre d’altres i l'objectiu és que els alumnes puguin obtenir el carnet de motoserrista europeu ECC1.

Domènec Corominas, professor del Centre de Formació Forestal situat a Montesquiu (Osona), detalla que una part de les feines que duen a terme al bosc són aclarides, en les quals es potencien els arbres més resilients i que poden ajudar a regenerar l'entorn. Pel que fa al curs, explica que l'aspecte més important que es té en compte en aquesta formació és la seguretat, per sobre de la productivitat en les tasques.

Mentre, un dels alumnes del curs, Cristian Pedrosa, diu que ha vingut des d'Almeria a formar-se en aquest àmbit i creu que el sector forestal té molt futur, ja que cal fer una bona gestió del bosc. Per la seva banda, David Rodríguez, explica que ha volgut fer el curs per complementar els seus coneixements agropecuaris i que totes dues activitats poden complementar-se.

Bio For Piri compta amb la participació del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, la Fundació Pau Costa, la Fundació Empresa & Clima i la Fundació Integra Pirineus. El projecte, que acabarà a finals d'any, també s'està duent a terme a la zona d'Aïnsa-Sobrarbe, a Osca i ha rebut una inversió de gairebé 2 milions d'euros, finançats pels fons Next Generation.