Una trentena de cavalls reforça la prevenció d'incendis al Baix Berguedà

La Diputació de Barcelona incorpora les pastures per millorar la prevenció d'incendis al Baix Berguedà. El projecte neix del conveni de col·laboració signat amb la Fundació Miranda, i consisteix a implementar el control natural de la vegetació dins el terme municipal de Viver i Serrateix.

La iniciativa ha consistit en el tancament perimetral d'una finca on actualment pasturen en semillibertat 36 èquids de diferents races, majoritàriament cavalls rescatats per la Fundació Miranda. Han rubricat l'acord l'administració i l'entitat, a més de la propietat de la finca i l'Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd.

En concret, el tancament abraça un perímetre de 3,5 quilòmetres i ha tingut un cost de 8.690 euros. Entre els materials utilitzats s'hi troben pals metàl·lics, cable d'acer, aïlladors i pastor elèctric. Ara bé, aquesta actuació s'inclou dins un projecte que s'ha dotat amb una partida de 45.000 euros, que també es destinaran a implementar treballs forestals consistents en la selecció de tanys de roure i alzina, estassada selectiva i eliminació de restes, amb l'objectiu de reduir el combustible en una Àrea de Gestió Prioritària.

Un model sostenible

Segons relaten des de la Diputació de Barcelona, la presència dels èquids al medi contribueix a reduir el risc d'incendi forestal, pel fet que s'alimenten de biomassa vegetal i també trenquen la vegetació amb el seu trepig. En definitiva, fan realitat una estructura vegetal amb una menor càrrega de combustible.

D’altra banda, més enllà de la prevenció contra els incendis, la presència dels cavalls afavoreix a incrementar la biodiversitat, perquè generen microhàbitats, limiten la presència dels senglars i fan possible una millor fixació de carboni al sòl. Cal tenir en compte, però, que aquest model de pastura controlada implica un calendari de rotacions per donar marge a la regeneració natural dels espais pasturats que maximitzi els beneficis dels èquids al medi.

"El que fa especial aquesta actuació és que combina la prevenció d'incendis amb la sostenibilitat ambiental i el benestar animal, creant sinergies que beneficien tot l'ecosistema", ha posat en relleu el diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, qui ha assenyalat que "estem molt satisfets de col·laborar amb la Fundació Miranda en aquesta iniciativa pionera que esperem poder estendre a altres zones vulnerables de la nostra demarcació".

Una estratègia amb futur

El programa s'ha treballat amb el suport de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona (OTPMIFDA). L'acció s'integra en l'estratègia global de l'òrgan, la qual es desplega a la comarca a través dels acords subscrits amb els ajuntaments d'Avià, Borredà, Casserres, l'Espunyola, Gironella, la Quar, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-reig, Sagàs, Santa Maria de Merlès i Vilada, a més del de Viver i Serrateix i amb l'Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd.

L'acord en aquesta finca i amb la Fundació Miranda s'ha signat la primavera d'enguany i tindrà una durada set anys, durant els quals els cavalls podran pasturar en aquest espai. La fundació hi va arribar fa un any i mig, després de completar una transhumància de tres dies des del Pla de l'Orri, al Catllaràs. El trasllat es va fer realitat després que la propietat de Viver i Serrateix respongués a la crida de la fundació per trobar un nou espai fruit de les mancances que la sequera va provocar en l'anterior emplaçament.

Amb tot, des de la Diputació de Barcelona emfatitzen el "compromís amb la innovació en la gestió forestal i la prevenció d'incendis", recalcant que l'aposta del projecte que s'està desplegant al Baix Berguedà exemplifica el marge de treball unint en la mateixa equació la sostenibilitat, l'eficiència i el benestar animal.