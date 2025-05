Un dels grans cellers de Catalunya es planteja abandonar el Penedès per la crisi climàtica

La crisi climàtica també és una qüestió econòmica. Un dels grans cellers de Catalunya, Família Torres, ja es planteja públicament haver d'abandonar el Penedès a causa de l'augment de les temperatures. En un reportatge a The Guardian, el seu president, el veterà Miguel Torres, apunta que d'aquí a 30 anys podria ser inviable conrear a les vinyes amb les quals han produït des de 1870. En aquest sentit, aposten per plantar-ne al Prepirineu per tal de tenir alternatives a mitjà i llarg termini.

Un clima massa sec i calorós

Família Torres és un dels grans cellers del Penedès. Cinc generacions dedicades a la producció del vi que els ha fet expandir més enllà de Catalunya: amb finques en altres punts de l'Estat, però també a Xile i Califòrnia.

Són considerats com un dels cellers més preocupats per la sostenibilitat i el canvi climàtic. Per exemple, han participat recentment en un projecte per avaluar el rendiment dels mètodes d'agricultura generativa. També han apostat per la inclusió de reg en les seves finques.

Ara bé, el president de l'històric celler, en declaracions a The Guardian, reconeix que tot plegat potser no és suficient i que es poden veure obligats a abandonar algunes de les finques “ancestrals”, ja que amb el canvi climàtic les condicions seran massa seques i caloroses. Una de les conseqüències és que la verema es realitza 10 dies abans que fa unes dècades i l'ús de tècniques per alentir la maduració del raïm per protegir les qualitats adequades per a la vinificació.

Aposta pel Prepirineu

Una de les alternatives és plantar vinyes en zones de major altitud. Família Torres -que tal com van explicar en aquest reportatge a Nació van començar a comprar terres al Pallars els anys 90- ja en produeix a Tremp a 950 metres, precisament la darrera de les zones on fa la verema. Expliquen que ho fan amb una varietat tradicional que s'ha adaptat molt bé a les condicions de l'entorn.

A mitjà termini també exploren la zona de Benavarri, a la Ribagorça, en altituds encara superiors. Concretament, a uns 1.200 metres, una altitud encara massa alta per produir vins actualment.

Sigui com sigui, Miguel Torres apunta que la situació pot acabar sent irreversible: “No sé quant de temps podrem romandre aquí fent bons vins, potser 20 o 30 anys, no ho sé. El canvi climàtic està canviant totes les circumstàncies”.