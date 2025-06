Acorden augmentar les hores que s'ha de retardar un vol per poder reclamar

Almenys quatre hores. Aquest és el mínim retard que haurà de tenir el teu vol perquè puguis reclamar a l'aerolínia. Els països de la Unió Europea han acordat aquest dijous al Consell de Transports ampliar les hores de retard d'un vol per poder reclamar compensacions. En concret, segons l'acord dels socis comunitaris -que ara s'haurà de negociar amb el Parlament Europeu- caldrà que un avió es demori com a mínim quatre hores en vols de menys de 3.500 quilòmetres. En el cas dels vols més llargs, de més de 3.500 quilòmetres, el retard haurà de ser de sis hores.

Tot i que la Unió Europea ha donat llum verda a tirar endavant la mesura, no ha estat per majoria absoluta. Espanya, Alemanya, Portugal i Eslovènia hi han votat en contra, mentre que Àustria i Estònia s'han abstingut. El text ha tirat endavant, però, perquè només necessitava una majoria qualificada.

Aquest migdia el govern espanyol ja avisava que ampliar a quatre o sis hores el temps mínim de retard d'un vol per poder reclamar una indemnització era "una mala notícia". Hores més tard els ministres de Transport de la Unió Europea han confirmat els auguris pessimistes de l'executiu estatal en el marc del debat de la reforma del reglament comunitari sobre drets dels passatgers aeris. Fa més d'una dècada que els 27 intenten posar-se d'acord sobre la qüestió.

"És un tema complex", admetia el secretari d'estat de Transports del govern espanyol, José Antonio Santano, a l'arribada a la reunió del Consell de la UE d'aquest dijous a Luxemburg. Santano afirmava que la qüestió arribava "completament oberta" a la reunió per les divisions que genera la proposta de reforma. També hi ha diferències entre els estats en relació amb l'equipatge de mà gratuït.

Tot plegat fa augurar una negociació complicada al Parlament Europeu, per bé que l'acord assolit aquest dijous a la tarda pot aplanar el camí a la reforma del reglament comunitari encallada des de fa una dècada.