Albares defensa que ha arribat el moment que la UE imposi sancions i embargaments d’armes a Israel

El ministre d’Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha defensat aquest diumenge que “ha arribat el moment” que la Unió Europea imposi “sancions i embargaments d’armes” a Israel.

En una entrevista a la Sexta hores abans de la cimera del grup Madrid+ que vol abordar solucions per a Gaza, Albares ha demanat “pressió internacional” i utilitzar “tots els instruments diplomàtics” disponibles per reobrir l’entrada d’ajuda humanitària i treballar per la solució dels dos estats.