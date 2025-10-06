Els investigadors Mary Brankov, Fred Ramstell i Shimon Sakaguchi han estat reconeguts amb el Premi Nobel de Medicina/Física 2025 pels seus descobriments relacionats amb la tolerància immunològica perifèrica, un mecanisme crucial que impedeix que el sistema immunitari ataqui els mateixos teixits del cos, segons ha anunciat aquest dilluns. "El premi Nobel d'aquest any, en Fisiologia o Medicina, es refereix a com mantenim el nostre sistema immunitari sota control, perquè puguem lluitar contra tots els microbis imaginables i fins i tot evitar la malaltia autoimmune", ha explicat María López-García, membre del Comitè Nobel, que aquest dilluns anunciava el primer dels guanyadors dels Nobel d'aquest any.\r\n