Brussel·les busca un «marc comercial fiable» per tancar un acord amb els Estats Units en els propers dies

La Comissió Europea segueix apostant per arribar a un acord de principis amb els Estats Units "els pròxims dies" que permeti posar fi a la guerra aranzelària iniciada a l'abril pel president nord-americà, Donald Trump, de qui Brussel·les ha dit que no espera rebre una de les cartes anunciades pel mandatari amb nous aranzels a partir de l'1 d'agost a diversos països que no ha revelat.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmat aquest dimecres que la Unió Europea està negociant amb fermesa per aconseguir un acord comercial amb els Estats Units que asseguri un "marc fiable" que posi fi a la guerra aranzelària, alhora que ha subratllat que mentre continuen les converses Brussel·les es prepara per a "tots els escenaris".