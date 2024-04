Comença el judici a Daniel Sancho: les claus d'un crim al paradís

El xef Daniel Sancho ja compta les hores per a l'inici del judici que l'asseurà al banc dels acusats pel presumpte assassinat i esquarterament del cirurgià colombià Edwin Arrieta la nit del 2 al 3 d'agost de 2023 a l'illa tailandesa -i paradisíaca- de Koh Phangan. El madrileny està acusat de tres delictes: crim premeditat, ocultació del cadàver i sostracció de documentació del mort -ja que el passaport d'Arrieta no ha aparegut-. Sancho s'ha declarat no culpable del primer i el segon, però sí que ha reconegut el tercer, penat amb un any de presó com a màxim. A continuació, en repassem totes les claus.

El litigi del cas 118/2566 començarà aquest dimarts 9 d'abril a les 10:00 del matí, hora local, al tribunal provincial de l'illa de Koh Samui, la més gran de les pròximes a Koh Phangan i en la presó de les quals Sancho dorm des de fa vuit mesos. Queden, doncs, menys de 24 hores perquè el fill de l'actor Rodolfo Sancho s'enfronti al seu destí presentant-se davant del jutge a la cort de Koh Samui. Previsiblement, el judici s'allargarà fins al pròxim 3 de maig o, a molt estirar, dos mesos més tard, ja que en ell declararan mig centenar de testimonis, entre els quals el seu pare.

El precedent Segarra

Tant l'actor com la mare de Sancho, Silvia Bronchalo, ja són a Tailàndia per donar suport al seu fill en aquest judici que pot acabar en pena de mort si es demostra que l'homicidi va ser premeditat i no en defensa pròpia. En la majoria dels casos que afecten estrangers, no obstant això, la pena capital sol ser commutada per cadena perpètua, com va passar amb l'assassí català Artur Segarra.

En les úniques declaracions del cuiner espanyol de 29 anys des que va entrar a presó ara fa vuit mesos, fetes a l'Agència EFE, ha assegurat que està "convençut" que l'absoldran. De fet, tal com ha revelat el programa Vamos a ver, afronta el judici amb tranquil·litat i ganes: "Continua al mòdul d'infermeria amb 50 presos més i està relaxat. Es dedica a llegir, fer esport i practicar muay thai". Ell mateix afirmava que "va ser una baralla que jo no vaig començar i que va tenir un desenllaç fatal que mai hauria volgut".

La defensa dels advocats de Sancho

L'equip legal de Sancho està liderat pel lletrat Marcos García Montes, els prestigiosos penalistes Carmen Balfagón i Ramón Chippirrás i l'advocat d'ofici Aprichat Srinuel –el tercer després de desavinences amb els anteriors–, un professional local, ja que el procés obliga a tenir un representant tailandès.

Tots ells ja han confirmat que "intentaran impugnar gran part de la investigació" de la policia tailandesa: "Hem preparat un informe de 60 pàgines examinant les proves. En la reconstrucció no hi havia fiscal, no hi havia jutge, no havia advocat i a més a més va haver-hi filtracions de la policia... És surrealista". Fa només uns dies el seu advocat anava un pas més enllà: "Se'l deté dient que el deportaran a l'Estat, que firmi una declaració sense advocat. Només l'última declaració de Sancho pot ser mitjanament vàlida perquè la fa amb un advocat i és en la qual diu que es tracta d'una baralla".

Aquest cap de setmana García Montes ha concedit noves declaracions al diari 20 minutos i ha revelat que només contemplen dues opcions: absolució o homicidi imprudent. Com ha avançat, Sancho declararà davant del jutge que la mort d'Arrieta va ser "accidental".

Quants anys pot acabar a la presó?

El fill de Rodolfo Sancho té clar quina versió donarà als tribunals: que el colombià amb qui, suposadament, mantenia una relació des de fa diversos mesos va intentar violar-lo després de la seva arribada a Tailàndia i, en resistir-se, va començar un forcejament fruit del qual el cirurgià es va colpejar el cap amb el lavabo en caure, morint a l'acte. Per tant, i com apunta el seu advocat, "seríem davant d'un homicidi imprudent que en el codi penal tailandès són de vuit a 10 anys si es considera greu, i de sis si es considera lleu". Per part seva, la destrucció de documentació aliena és castigada amb fins a cinc anys.

Sobre l'esquarterament del cadàver, García Montes ha explicat que es tractaria d'una "profanació de cadàver" que tindria només una pena d'un any de presó que a vegades ni es compleix. D'aquí ve que els seus presagis siguin bons i confiïn que en un termini de dos anys a quatre anys -si el cuiner és condemnat a un màxim de vuit o 10 anys de presó- pugui ser traslladat a un centre penitenciari espanyol.

Per la banda d'Arrieta, la família estarà personada com a coacusació i estarà guiada pel despatx Ospina Advocats juntament amb un equip local, tot i que els pares de la víctima, Leovaldo José Arrieta i Ana Marcela Artega, no intervindran perquè el tribunal no ha autoritzat una declaració telemàtica des de Colòmbia. El seu objectiu és demostrar que va haver-hi premeditació, en línia amb el plantejament de la Fiscalia, i aspiren a una indemnització de 410.000 euros.

L'acusació intentarà provar que l'assassinat va ser premeditat, cosa que quedaria demostrada amb els ganivets, la serra i les bosses d'escombraries que Sancho va comprar just abans de l'arribada d'Edwin a Koh Phangan. Una estranya compra que els seus advocats defensen que va ser per cuinar diferents plats tailandesos per al seu canal de Youtube. També s'escudaran en el fet que el mateix Sancho va confessar els fets després de disseminar les restes mortals del cirurgià per l'illa de Koh Phangan. La defensa del xef, però, intentarà demostrar que la policia "va enganyar" el seu client fins que va acabar admetent el crim, fent-li creure que si ho feia tornaria a l'Estat "en un termini de 48 hores". No obstant això, subratllen que "mai va confessar un crim intencionat, tot i que sí que es va desfer del cos".

L'element de la discòrdia

Un dels grans elements de discòrdia al litigi és l'arma homicida. "Un ganivet que ningú sap on és, però que cal dur a judici perquè serviria per demostrar que hi va haver premeditació perquè no forma part dels ganivets que Sancho va comprar abans de produir-se el crim. Aquesta arma blanca ha estat descrita com "de petites dimensions, i de l'aixovar que hi havia a l'habitació" on es van produir els fets. Però, de moment, ni rastre.