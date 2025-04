Dotze anys i 66 països: tots els viatges del papa Francesc

Tots els papes fan viatges i visites apostòliques durant el seu pontificat fora de les fronteres de la Ciutat del Vaticà i d'Itàlia. I, en el cas de Francesc, els 47 viatges que ha fet durant els 12 anys que ha estat al capdavant de l'Església van ser a destins escollits minuciosament, sempre posant en el centre la dignitat humana i la natura.

En total, Francesc va visitar 66 països de tots els continents: 10 a l'Àfrica, 18 a l'Àsia, 26 a Europa i 12 a Amèrica. Un total de 469.770 quilòmetres per tot el món -a excepció d'Oceania-, però mai va arribar a trepitjar l'estat espanyol, tot i que va demostrar interès per fer-ho a les Illes Canàries, afectades per la crisi migratòria.

El primer viatge oficial de Francesc com a Papa va ser a Rio de Janeiro el 2013, l'any que va ser escollit, per acudir a la seva primera Jornada Mundial de la Joventut. Des del país sud-americà va enviar un missatge als joves, els quals sempre va tenir molt present: "Vull que l'Església surti al carrer".

El segon any de mandat, el pontífex va iniciar la tendència de sortir almenys quatre vegades l'any del Vaticà. Primer, Terra Santa, on es va reunir amb els líders polítics de Jordània, Palestina i Israel. I després, Albània, Turquia i França, el segon país més visitat del seu mandat (tres vegades en 12 anys, per darrere d'Itàlia). Aquell mateix any també va visitar Corea del Sud, 15 anys després que ho fes Joan Pau II.

El 2015, Francesc va anar a Sri Lanka i Filipines; Bòsnia, Equador, Bolívia i Paraguai a l'estiu; Kènia, Uganda i la República Centreafricana a la tardor, i finalment a Cuba i els Estats Units per presidir l'Encontre Mundial de les Famílies i parlar a l'ONU.

Els anys posteriors, el Papa va voltar per tot el món en els seus viatges apostòlics. A Grècia, per conèixer de primera mà la situació dels refugiats de l'illa de Lesbos, a Polònia, on va presidir la segona Jornada Mundial de la Joventut; i a Bangladesh i Myanmar per establir trobades de pau.

L'any amb més desplaçaments va ser el 2019. Panamà, el primer, per a una tercera Jornada Mundial de la Joventut; els Emirats Àrabs Units, Marroc i altres països europeus, Moçambic, Madagascar i les illes Maurici. També va volar fins a Tailàndia i el Japó, l'últim viatge abans de la Covid-19, on es va reunir amb supervivents de les bombes atòmiques i el terratrèmol del 2011.

No va ser fins al març del 2021 quan Francesc va reprendre les seves visites internacionals després de la pausa per la pandèmia. I va ser un dels seus viatges més complicats: va ser el primer Papa a visitar l'Iraq, després d'anys de guerres i dictadures. El pontífex va tornar a Lesbos, va visitar el Canadà, Kazakhstan, Bahrain, i el 2023 la República Democràtica del Congo i Sudan del Sud.

L'última Jornada Mundial de la Joventut de Francesc va ser a Lisboa, el 2023, des d'on va recordar que a l'Església hi ha lloc per a tothom. Tot i això, el 2024 va fer el viatge més llarg del seu mandat: 11 dies a Indonèsia, Papua Nova Guinea, Timor Oriental i Singapur. L'últim viatge del Papa va ser a França, a l'illa de Còrsega, el 15 de desembre del 2024, on va estar 12 hores.