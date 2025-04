El papa fa acte de presència a la Setmana Santa i demana el desarmament

El papa Francesc ha sortit aquest Diumenge de Resurrecció al balcó principal de la basílica de Sant Pere de Roma per impartir la benedicció 'Urbi et Orbi'. "Germans i germanes, bona Pasqua", ha afirmat el Pontífex que ha estat en cadira de rodes durant tot l'acte.

El papa ha demanat a les parts bel·ligerants que "cessin el foc, alliberin els ostatges i prestin ajuda als que passen fam i aspiren a un futur de pau". "Em sento proper al patiment dels cristians a Palestina i a Israel, així com a tot el poble israelià i a tot el poble palestí. És preocupant el creixent clima d'antisemitisme que s'està difonent per tot el món", ha llegit Monsenyor Ravelli.

Alhora, el Papa ha apel·lat pel "desarmament" dels països per aconseguir un món sense guerres. "La pau no és possible sense un veritable desarmament. L'exigència que cada poble té de proveir la seva pròpia defensa no es pot transformar en una carrera general en rearmament. La llum de la Pasqua ens convida a enderrocar les barreres que creen divisions i estan carregades de conseqüències polítiques i econòmiques", ha assenyalat.

A més, aquest Diumenge de Resurrecció el papa ha tingut també una breu trobada amb el vicepresident nord-americà, JD Vance, a la seva residència de Santa Marta, on continua la seva recuperació. Ha estat una trobada "privada" que ha tingut lloc cap a les 11.30 ha durat pocs minuts i "els ha donat l'oportunitat d'intercanviar salutacions amb motiu del Diumenge de Pasqua", ha detallat el Vaticà.

Francesc ha delegat les exigents celebracions litúrgiques de la Setmana Santa en cardenals seleccionats, com Angelo Comastri, que ha oficiat la missa del Diumenge de Pasqua. Divendres a la nit va renunciar a presenciar el tradicional Via Crucis que es representa cada Divendres Sant al Coliseu de Roma per no posar en risc la seva delicada salut.