El satèl·lit soviètic cau a l'Índic després de 50 anys a l'espai

Final del trajecte, oceà Índic. La sonda Kosmos 482, llançada a l'espai el 1972 per la Unió Soviètica, ha tornat aquest dissabte a la Terra. Ha estat més de cinquanta anys donant voltes pel cosmos, amb destinació a Venus, i mai va arribar a l'òrbita terrestre... fins avui.

L'agència espacial russa, Roscosmos, ha emès un comunicat a Telegram en què indicava que "ha deixat d'existir després de sortir de la seva òrbita i caure a l'oceà Índic". La sonda, que tenia un metre de diàmetre i pesava prop de 500 quilograms, s'ha endinsat a l'atmosfera al voltant de les 8.24 del matí, hora catalana. Les ferralles espacials han caigut a 560 quilòmetres a l'oest de l'illa d'Andaman Central, ubicada entre l'Índia i Myanmar.

Doncs així acaba la història. Tal com era previsible, caiguda a l'oceà sens emés incidents.

Però és un recordatori sobre la necessitat de gestionar millor l'òrbita terrestre i que cada govern se'n faci responsable dels ginys per evitar retorns descontrolats. https://t.co/KyqQ1jujJw — Joan Anton Català Amigó (@estelsiplanetes) May 10, 2025

Com que es tractava d'una reentrada no controlada, el lloc exacte no es podia determinar fins al mateix moment del pas de la sonda per l'atmosfera, a una velocitat d'uns 242 quilòmetres per hora. L'aparell es va dissenyar per resistir l'entrada a l'atmosfera de Venus, molt més forta que la de la Terra, pel qual era molt improbable que es desintegrés en l'entrada a la Terra.