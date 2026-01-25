Els agents federals de Trump maten dues persones en dues setmanes a Minnesota

Un agent federal de la Patrulla Fronterera ha matat a trets un home estatunidenc de 37 anys a Minneapolis aquest dissabte, mentre que fa dues setmanes un agent federat del control d'immigració i duanes (ICE -per les sigles en anglès-) va matar una dona -també a trets- després d'una discussió. Tot plegat se suma a l'augment de batudes que realitza la policia per identificar immigrants i expulsar-los del país.
El darrer home assassinat ha estat un infermer i en el seu historial policial només hi comptaven multes d'aparcament. El vídeo del moment del crim es visiona com la víctima es trobava al terra envoltat de sis agents i un d'aquests descarrega diversos trets sobre l'home. L'argumentació del Departament de Seguretat Nacional ha estat que l'home de 37 anys anava armat amb una pistola: "Els agents han intentat desarmar el sospitós, però aquest es resisteix de manera violenta i un agent dispara a la defensiva", indiquen, tot i que diversos conciutadans indiquen que era el seu mòbil i no una pistola.
El governador de Minnesota, Tim Walz, ha demanat a les autoritats federals que siguin les forces de seguretat estatals i locals les que s'encarreguin de la investigació perquè hi hagi "justícia". "L'estat té el personal perquè la gent estigui segura. Minnesota està farta. És repugnant. El president (Trump) ha de posar fi a aquesta operació. Retiri els milers d'agents violents i sense formació de Minnesota.", ha etzibat el governador que veu com l'enfado i la commoció colpeja la seva societat.
Dos morts i un ferit per trets en dues setmanes
Divendres, milers de persones van sortir pels carrers de Minneapolis per denunciar abusos comesos durant l'última setmana en les operacions de l'ICE, després que el 7 de gener, un agent federal mates a trets una altra ciutadana estatunidenca i la setmana següent un agent disparés a la cama d'un ciutadà veneçolà. Per altra banda, l'ICE van enganyar un nen de cinc anys perquè poguessin entrar a casa i dur a terme una actuació antiimmigratòria.
La mobilització ha estat emmarcada en una gran jornada de protesta en què els organitzadors han fet una crida a la vaga -laboral i escolar- "per oposar-se a les accions del govern federal contra l'estat".
Trump, al costat dels "patriotes"
Amb tot això, Donald Trump, qui va desplegar els agents de l'ICE a Minnesota per l'"augment de criminalitat", ha defensat els agents federals, els quals els ha titlat de "patriotes", i ha assenyalat a les autoritats estats i locals d'"incitar a la insurrecció". Trump ha assenyalat a l'alcalde de Minneapolis i al governador de Minnesota: "L'alcalde i el governador estan incitant a la insurrecció amb la seva retòrica perillosa i arrogant", ha dit.